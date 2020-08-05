с чего всё началось

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Транспорт Первыми рейсами из России улетели более 2,3 тыс авиапассажиров Более 2,3 тысяч пассажиров отправили московские аэропорты в первый же день возобновления авиарейсов из РФ за границу, 4 августа сообщает РБК со ссылкой на ведомственные данные.

Футбол Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет против «ЛАСКа» «ЛАСК» наоборот, растерял весь чемпионский запал, который был набран в стартовых матчах чемпионата Австрии, и опустился на 4 место.

Армия и оружие Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57 Гендиректор предприятия-разработчика, ОНПП "Технология", Андрей Силкин рассказал о новой защите для летчиков Су-57, передает РИА "Новости".

Общество Нижегородский губернатор объяснил, как будут работать фитнес-клубы Нижний Новгород, 5 августа 2020, 16:01 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. 1

Театры Театральный сезон в Пскове откроется Достоевским Театральный сезон в Пскове может открыться в сентябре премьерой спектакля режиссера Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Ф.М.Достоевского.

Происшествия Посол России в Ливане сообщил о причинах взрыва в Бейруте Взрыв в порту Бейрута произошел из-за вопиющих нарушений техники безопасности, заявил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин 5 августа журналистам.

Шоу-бизнес Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном Грэм призналась, что сейчас в роли фотографа выступает ее муж Джастин Эрвин, у которого удается делать качественные яркие снимки со смыслом. 2

Происшествия Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники. 64

Спорт Mortal Shell выйдет уже 18 августа Разработчики Mortal Shell после открытого тестирования в июле объявили, что ролевой экшен выйдет 18 августа на PS4, Xbox One и РС (Epic Games Store).

Политика Минюст получил уведомление от ЕСПЧ об иске по катастрофе рейса MH17 В Министерство юстиции РФ поступило уведомление от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о подаче Нидерландами иска к России в связи с крушением рейса МН17. 6

Общество Samsung вернул лидерство по продажам смартфонов в России Samsung вернул себе первое место по продажам смартфонов, опередив Honor (Huawei), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в области электронного ритейла. 53

Экономика Россия выходит из налогового соглашения с Кипром Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. 1K

Происшествия Трижды перевернувшееся в воздухе в Екатеринбурге такси попало на видео Екатеринбург, 5 августа 2020, 15:40 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль трижды перевернулся в воздухе. 17