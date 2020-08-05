с чего всё началось

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Происшествия Премьер Ливана призвал расследовать ЧП в Бейруте и наказать виновных Премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал расследовать причины взрыва в порту в Бейруте и в течение 48 часов привлечь виновных к ответственности.

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Общество В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией. 1,3K

Авто Infiniti анонсировала преемника кроссовера FX Купе-кроссовер можно назвать идеологическим преемником старой модели FX, у которой новинка унаследует характерную ниспадающую линию крыши и «другие дизайнерские элементы».

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Футбол Прядкин покинет пост президента РПЛ, клубы сами выберут нового Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин с большей долей вероятности покинет занимаемую должность Как стало известно, президент Российского Футбольного Союза Александр Дюков не станет вмешиваться в вопрос выбора нового руководителя РПЛ.

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Происшествия Круизный лайнер Orient Queen затонул в Бейруте после взрыва Круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской компании Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после взрыва, сообщил телеканал OTV.

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Финансы Биржевой курс доллара на открытии торгов снижался до 73,31 рубля Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 25 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 73,31 рубля.

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