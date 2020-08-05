с чего всё началось

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Происшествия В суде над Ефремовым перерыв — заседание продолжится 6 августа Известно, что в настоящий момент разбор уголовного дела на сегодня подошел к концу — Ефремова везут домой до следующего заседания, которое состоится 6 августа в Пресненском суде Москвы. 4

Происшествия Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области. 142

Политика Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально. 1,9K

Происшествия СМИ сообщают о более сотни погибших после взрыва в Бейруте По последним данным, взрыв унес жизни более 100 человек, почти 4 тысячи пострадали.

Политика Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».

Спорт Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора.

Армия и оружие Минобороны получило партию модернизированных гаубиц «Мста-С» "Уралтрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") в единый день военной приемки передал в Минобороны партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" по госконтракту 2019-2021 годов.