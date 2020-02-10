Экономика
РБКМинфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах
«Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.
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Политика
Трамп поблагодарил организаторов импичмента за рост своего рейтинга
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Экономика
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Кино
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В Министерстве транспорта России отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно.
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Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения
Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».