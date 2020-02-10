Экономика

РБКРБКМинфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах

«Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.
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Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах

РБК09:09

Минфин предложил авиакомпаниям перевести расчеты в рубли

Forbes09:57

СМИ: Расчеты в гражданской авиации в России могут перевести на рубли

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