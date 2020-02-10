Экономика
РБКМинфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах
«Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.
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с чего всё началось
Минфин предложил перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов. С таким предложением министерство обратилось в правительство в октябре 2019-го, рассказали РБК федеральный чиновник и источник в одном из профильных ведомств.РБК09:09
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