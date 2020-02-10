Минфин предложил перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов. С таким предложением министерство обратилось в правительство в октябре 2019-го, рассказали РБК федеральный чиновник и источник в одном из профильных ведомств.

с чего всё началось

«Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.

Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах

Политика В Чувашии уволили еще двух министров В Чувашии своих должностей лишились еще два министра. Врио главы республики подписал соответствующие указы.

Происшествия Настоящий отец мальчика с вросшей в колени гречкой убил человека Настоящий отец мальчика с вросшей в колени гречкой убил человека Мальчику из Омска, которого жестоко наказывал отчим на малейшую провинность, не у кого искать помощи.

Происшествия У двух украинцев на лайнере в Японии обнаружен коронавирус Украинский Минздрав подтвердил два случая заражения граждан Украины коронавирусом на борту судна Diamond Princess, находящегося на карантине около японского города Иокогама.

Общество Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.

Происшествия Челябинский кот спас хозяйку во время пожара Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.

Гаджеты Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.

Политика Уникальные фотографии советских полководцев опубликовало Минобороны Уникальные фото советских полководцев опубликовало на своём сайте Министерство обороны Российской Федерации, сообщает «РИА Новости».

Гаджеты Bluetooth на Android признан опасным В активном режиме Bluetooth из-за уязвимости злоумышленники были способны производить удаленное выполнение произвольных команд на смартфонах под управлением Android 9 Pie или Android 8 Oreo.

Энергетика Белоруссия начинает покупать российскую нефть по-новому В Минске заявили, что отныне нефть из РФ будет поступать в страну по ценам мирового рынка.

Культура Скончался композитор Сергей Слонимский Народный артист России, советский и российский композитор, музыковед и педагог Сергей Слонимский скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет.

Общество Швейцарцы поддержали уголовное преследование гомофобии В ходе референдума большинство швейцарцев проголосовало за введение в стране уголовной ответственности за дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.