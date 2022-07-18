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Минфин предложил цену отсечения в новом бюджетном правиле в $60 за баррель нефти

Минфин предложил модифицировать бюджетное правило в следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в $60/барр. и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн барр./сутки.
Ведомости
Представитель Минфина сообщил, что обновленная конструкция бюджетных правил сейчас обсуждается на площадке правительства, но о конкретных решениях говорить пока преждевременно.
Ведомости
«Тогда через кросс-курсы будет меняться отношение рубля к доллару и евро», – говорил Силуанов в интервью «Ведомостям».
Московский Комсомолец
Налоги от продажи нефти по более высокой, чем цена отсечения, стоимости направлялись на покупку иностранной валюты, что удерживало рубль от укрепления в периоды подъема сырьевого рынка.
Ведомости

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