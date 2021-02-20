Мировой судья Вера Акимова на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы оштрафовала политика Алексея Навального на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Около двух десятков человек оказались на отколовшейся льдине в Таганрогском заливе, их спасли сотрудники полиции и погрануправления ФСБ, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Концептуальный смартфон Oppo X 2021 уже неоднократно демонстрировался на видео, но сейчас вышли, пожалуй, самый большие ролики с ним в главной роли — немецкий четырёхминутный и восьмиминутный на французском.
Некоторые изображения были получены с небесного крана, своего рода роботизированного реактивного ранца, который использовал двигатели для замедления марсохода после того, как он вошел в атмосферу Марса, прежде чем осторожно посадить его на землю.