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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин предложил давать льготную ипотеку на строительство частных домов

Минфин России предложил распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов, сообщает пресс-служба министерства.В источнике
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Льготную ипотеку в РФ разрешат оформлять на строительство частного дома

Газета.Ru11:07

В Госдуме оценили инициативу Минфина расширить программу «Семейная ипотека»

RT на русском07:44

Минфин предложил выдавать льготную ипотеку на строительство частных домов

РБК04:44

Эксперты рассказали, к чему приведет расширение льготной ипотеки

ПРАЙМ05:58

Минфин РФ предложил распространить «Семейную ипотеку» на строительство частных домов

Интерфакс01:48

Минфин предложил давать на частные дома «Семейную ипотеку» под 6%

РИА Новости01:47

Получить льготный кредит на строительство дома сможет 21 тысяча семей

Российская газета01:56
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