Марсоход НАСА Perseverance отправил новые невероятные снимки с красной планеты

Некоторые изображения были получены с небесного крана, своего рода роботизированного реактивного ранца, который использовал двигатели для замедления марсохода после того, как он вошел в атмосферу Марса, прежде чем осторожно посадить его на землю.