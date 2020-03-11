Правительство РФ намерено завершить сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, не деля ее на транши. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Госдумы РФ.

с чего всё началось

Правительство планирует завершить сделку по покупке доли в Сбербанке в апреле 2020 года. Как ожидается, ее не будут делить на транши. Об этом журналистам сообщил министр финансов в России Антон Силуанов, передает ТАСС.

Правительство закроет сделку по покупке Сбербанка в апреле

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