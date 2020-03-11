Финансы
КомпанияПравительство закроет сделку по покупке Сбербанка в апреле
Правительство планирует завершить сделку по покупке доли в Сбербанке в апреле 2020 года. Как ожидается, ее не будут делить на транши. Об этом журналистам сообщил министр финансов в России Антон Силуанов, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Правительство РФ намерено завершить сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, не деля ее на транши. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Госдумы РФ.ТАСС05:31
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Силуанов: деньги от сделки с акциями Сбербанка пойдут на балансировку бюджета
Интерфакс - Россия05:34
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