Финансы

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Правительство планирует завершить сделку по покупке доли в Сбербанке в апреле 2020 года. Как ожидается, ее не будут делить на транши. Об этом журналистам сообщил министр финансов в России Антон Силуанов, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Правительство завершит сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле

Правительство РФ намерено завершить сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, не деля ее на транши. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Госдумы РФ.
ТАСС05:31

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Правительство завершит сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле

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