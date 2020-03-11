Правительство РФ намерено завершить сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, не деля ее на транши. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Госдумы РФ.

с чего всё началось

Российское правительство планирует закрыть сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, власти не намерены откладывать завершение сделки «в долгий ящик».

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