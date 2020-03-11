Финансы

News.ruNews.ruПравительство России завершит покупку пакета акций Сбербанка в апреле

Российское правительство планирует закрыть сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, власти не намерены откладывать завершение сделки «в долгий ящик».
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Правительство завершит сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле

Правительство РФ намерено завершить сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, не деля ее на транши. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Госдумы РФ.
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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