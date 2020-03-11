Финансы
News.ruПравительство России завершит покупку пакета акций Сбербанка в апреле
Российское правительство планирует закрыть сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, власти не намерены откладывать завершение сделки «в долгий ящик».
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с чего всё началось
Правительство РФ намерено завершить сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, не деля ее на транши. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Госдумы РФ.ТАСС05:31
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Силуанов: деньги от сделки с акциями Сбербанка пойдут на балансировку бюджета
Интерфакс - Россия05:34
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