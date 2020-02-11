Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений

Наиболее серьезно потенциальные нововведения могу затронуть угледобычу, говорят собеседники издания. Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Минфин думает о повышении налога на его добычу

Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.
Коммерсантъвчера в 17:17

Подробнее о событии

Минфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений

Интерфакс01:54

СМИ: Минфин намерен повысить налог на добычу угля

News.ru01:00

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

РБКвчера в 22:43

«Ъ»: Минфин планирует увеличить НДПИ для компаний в периоды высоких экспортных цен

ТАССвчера в 23:50

«Коммерсантъ» узнал о планах повышения налогов для горнодобывающих компаний

Ведомостивчера в 23:23

Минфин может увеличить налог на уголь, алмазы и минеральные удобрения

Газета.Ru00:57

Минфин думает о повышении налога на его добычу

Коммерсантъвчера в 17:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Происшествия

Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Lenta.ru 05:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в молодежном образе

В числе гостей премьеры оказалась также Алла Пугачева, которая предпочла для выхода в свет объемную толстовку, в то время как ноги певица выделила с помощью обтягивающего низа.
Актуальные Новости 00:39
Футбол

Стал известен новый титульный спонсор РПЛ

Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
REGNUM 01:57
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

РБК вчера в 22:42
Армия и оружие

СМИ: боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии в Идлибе

Как уточняет газета Turkiye, вертолет был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.
ТАСС 05:37
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Общество

Билл Гейтс купил первую в мире водородную яхту за $645 млн

Обновлено 22:53: Создатель первой водородной яхты опроверг продажу судна Биллу Гейтсу.
The GEEK вчера в 08:25
Политика

В Киеве заявили о намерении Зеленского прекратить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен прекратить вооружённый конфликт в Донбассе. Об этом заявил его помощник Андрей Ермак.
RT на русском вчера в 16:01
Здоровье

Почему в России и Японии так много рака желудка

Удар по мужчинам Врачи определили пятерку стран-лидеров, на которые приходится 40% всех случаев рака желудка в мире.
Петербургский дневник вчера в 17:30
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Политика

Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
REGNUM 04:55
Политика

Кремль назвал Козака куратором по Украине

Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
РБК 05:05
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
RuNews24.ru вчера в 10:20
Происшествия

Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился

Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Lenta.ru 05:22
Общество

Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным

Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).
Ведомости 04:42
Политика

Трамп решил сократить помощь другим странам

Дональд Трамп намерен сократить финансирование других государств почти на четверть.
РЕН ТВ вчера в 02:13
Технологии

Игроков в Red Dead Online атакуют двухголовые скелеты

News.ru 04:33
Гаджеты

Lenovo привезла в Россию два бюджетных игровых монитора

Lenovo представила в России мониторы G24-10 и G25-10.
IT-World 02:51
Общество

Гендиректор телеканала провел беседу со смеющейся телеведущей

Известия 00:26
Общество

Операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам

Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.
Газета.Ru 04:47
Шоу-бизнес

Садальский в деталях рассказал, как Тина Канделаки построила карьеру

Садальский высказал собственное мнение о карьере Канделаки на своей страничке в Instagram.
Актуальные Новости 04:01
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» за лучший фильм

Южнокорейская драма «Паразиты» от Пон Чжун Хо стала обладателем премии «Оскар» в качестве «Лучшего фильма».
УтроNews вчера в 08:46
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
ТАСС 01:01
Общество

Коронавирус впервые выявлен в Африке

В МИД РФ заявили о случаях заболевания коронавирусом в Африке.
Интерфакс 04:32
Музыка

Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
iReactor вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель в облегающем платье шокировала Instagram

Газета Metro 04:49
Армия и оружие

Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо

Армия Башара Асада впервые с 2012 года восстановила контроль над всей международной автотрассой M5 Дамаск — Алеппо, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
РИА Новости 04:02
Наука

Биологи увеличили продолжительность жизни червей-нематод на 500%

Недавно специалисты из биологической лаборатории MDI и Института исследований старения Бака совместно с коллегами из университета Нанкин заявили, что они смогли увеличить продолжительность жизни червей-нематод Caenorhabditis elegans на 500%.
Pravda.Ru 05:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное