Экономика
ИнтерфаксМинфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений
Наиболее серьезно потенциальные нововведения могу затронуть угледобычу, говорят собеседники издания. Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.Коммерсантъвчера в 17:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в молодежном образе
В числе гостей премьеры оказалась также Алла Пугачева, которая предпочла для выхода в свет объемную толстовку, в то время как ноги певица выделила с помощью обтягивающего низа.
Футбол
Стал известен новый титульный спонсор РПЛ
Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск
Армия и оружие
СМИ: боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии в Идлибе
Как уточняет газета Turkiye, вертолет был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
Билл Гейтс купил первую в мире водородную яхту за $645 млн
Обновлено 22:53: Создатель первой водородной яхты опроверг продажу судна Биллу Гейтсу.
Политика
В Киеве заявили о намерении Зеленского прекратить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен прекратить вооружённый конфликт в Донбассе. Об этом заявил его помощник Андрей Ермак.
Здоровье
Почему в России и Японии так много рака желудка
Удар по мужчинам Врачи определили пятерку стран-лидеров, на которые приходится 40% всех случаев рака желудка в мире.
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Политика
Кремль назвал Козака куратором по Украине
Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Общество
Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным
Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).
Политика
Трамп решил сократить помощь другим странам
Дональд Трамп намерен сократить финансирование других государств почти на четверть.
Гаджеты
Lenovo привезла в Россию два бюджетных игровых монитора
Lenovo представила в России мониторы G24-10 и G25-10.
Общество
Операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам
Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.
Шоу-бизнес
Садальский в деталях рассказал, как Тина Канделаки построила карьеру
Садальский высказал собственное мнение о карьере Канделаки на своей страничке в Instagram.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» за лучший фильм
Южнокорейская драма «Паразиты» от Пон Чжун Хо стала обладателем премии «Оскар» в качестве «Лучшего фильма».
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
Общество
Коронавирус впервые выявлен в Африке
В МИД РФ заявили о случаях заболевания коронавирусом в Африке.
Музыка
Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения
Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
Армия и оружие
Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо
Армия Башара Асада впервые с 2012 года восстановила контроль над всей международной автотрассой M5 Дамаск — Алеппо, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
Наука
Биологи увеличили продолжительность жизни червей-нематод на 500%
Недавно специалисты из биологической лаборатории MDI и Института исследований старения Бака совместно с коллегами из университета Нанкин заявили, что они смогли увеличить продолжительность жизни червей-нематод Caenorhabditis elegans на 500%.