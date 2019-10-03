Экономика
РБКМинфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Минфин предлагает изменить российское законодательство таким образом, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. Это позволит справедливо распределять налоги и не допустить бюджетные потери, отмечают в Минфине.
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с чего всё началось
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.РБКвчера в 23:03
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Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева получила награду в категории «лучшая ведущая развлекательного шоу» прайм-тайма индустриальной телевизионной премии ТЭФИ.
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В Сети появился трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
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Наука
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Наша версия вчера в 10:48
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РБК вчера в 08:34
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
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Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях
Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
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Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
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Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
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Разработчик антивирусного ПО компания Avast сообщила, что 800 тыс. андроид-смартфонов россиян заражены банковским ботнетом, заражение проходило с 2016 года.
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