Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

с чего всё началось

Суть изменений состоит в том, чтобы заставить компании декларировать доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. Это позволит платить налог от прибыли от российской аудитории, а не по месту регистрации головного офиса.

Минфин предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook

Футбол Россия проиграла Ирландии в матче Кубка мира по регби Регбисты сборной России потерпели поражение от команды Ирландии в матче 3-го тура группового этапа в квинтете А. Встреча завершилась победой ирландцев со счетом 35:0.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Политика Казанский Кремль ответил Соловьеву, оскорбившему татарстанца Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала резкий выпад федерального ведущего Владимира Соловьева, который накануне, в эфире одной из радиостанций, назвал татарстанца «мразью».

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Общество Инициатора бунта детских онкологов в центре Блохина отстранили Замглавы НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич (на фото третий слева) отстранен от должности исполняющего обязанности завотделения, сообщает Газета.ру Менткевич был инициатором видеообращения группы детских онкологов, в котором врачи пожаловались на плохие условия, в которых лечат детей.

Политика Путин назвал Иорданию очень важным партнёром России «Иордания всегда была для нас очень важным партнёром на Ближнем Востоке, в прошлом году мы отметили 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами», — цитирует президента России Интерфакс.

Происшествия Подозреваемый в убийстве двух женщин в Томске покончил с собой Тела двух женщин с огнестрельными ранениями обнаружили в Томске, подозреваемый в их убийстве покончил с собой, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по Томской области.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Кино Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2» Официальный аккаунт франшизы в Twitter постоянно обновляется: подписчиков знакомят с представителями флоры и фауны загадочной Пандоры, выкладывают лучшие рисунки поклонников, на которых зачастую можно увидеть героев фильма, а также делятся последними новостями о съемках фильмов.

Политика Пушков прокомментировал реакцию CNN на шутку Путина Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию американского телеканала на шутку российского президента Владимира Путина по поводу якобы имеющегося у Москвы намерения вмешиваться в выборы в США.

Политика В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Шоу-бизнес Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.