Экономика
КоммерсантъМинфин предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook
Суть изменений состоит в том, чтобы заставить компании декларировать доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. Это позволит платить налог от прибыли от российской аудитории, а не по месту регистрации головного офиса.
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с чего всё началось
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.РБКвчера в 23:03
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Экономика
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Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
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Общество
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Политика
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Происшествия
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На Ярославском шоссе в Подмосковье грузовик переехал выползшего на дорогу крокодила.
Происшествия
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Тела двух женщин с огнестрельными ранениями обнаружили в Томске, подозреваемый в их убийстве покончил с собой, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по Томской области.
Общество
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Политика
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Экономика
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Энергетика
Reuters узнал о переводе всех экспортных контрактов «Роснефти» на евро
Основной валютой во всех экспортных контрактах «Роснефти» — на поставку нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа (СУГ) и т.д. — стал евро, сообщает Reuters со ссылкой на информацию трейдеров.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС
Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
Кино
Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2»
Официальный аккаунт франшизы в Twitter постоянно обновляется: подписчиков знакомят с представителями флоры и фауны загадочной Пандоры, выкладывают лучшие рисунки поклонников, на которых зачастую можно увидеть героев фильма, а также делятся последними новостями о съемках фильмов.
Политика
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию американского телеканала на шутку российского президента Владимира Путина по поводу якобы имеющегося у Москвы намерения вмешиваться в выборы в США.
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Армия и оружие
В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»
В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан".
Шоу-бизнес
Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем
Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.