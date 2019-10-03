Экономика

РБКРБКМинфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook

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Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
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