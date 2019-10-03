Экономика
РБКМинфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
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Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления
Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.
Известия вчера в 21:51
Наука
Физики рассчитали свойства квазипериодических бозонных звезд
N+1 01 октября в 11:51
Происшествия
Спиленное дерево убило девушку в Новосибирске
Рабочие спиливали опасное ветхое дерево, в этот момент под ним проходила девушка.
НДН.инфо вчера в 21:31
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона призвал Вашингтон перестать недооценивать Россию
США не только утратят превосходство на международной арене, но и могут прекратить свое существование, если Вашингтон не осознает, что Россия "является самой большой опасностью для национальной безопасности" страны.
Pravda.Ru вчера в 03:46
Футбол
Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
На официальном сайте УЕФА стартовало голосование за звание лучшего футболиста по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU вчера в 19:01
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru 01 октября в 13:36
Шоу-бизнес
Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем
Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Ruposters.ru вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим к ноябрю будут готовы укрытия для вертолетов
Сборные металлические укрытия для размещения вертолетов ВС РФ на российской авиабазе Хмеймим в Сирии будут готовы к ноябрю.
Российская газета вчера в 22:31
Транспорт
Трутнев рассказал во Владивостоке, как надо ремонтировать дороги
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе своей рабочей поездки в Приморье, оказался недоволен расходованием денег и проведением ремонта дорог во Владивостоке.
РИА Новости вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Общество
В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию
В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки", сообщает RT со ссылкой на текст обращения зампреда комитета нижней палаты по образованию и науке Бориса Чернышова в адрес главы Минтруда Максима Топилина.
РИА Новости вчера в 23:33
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru вчера в 16:53
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
Политика
Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
Участники украинской контактной группы подписали документ с «формулой Штайнмайера».
Капитал страны 01 октября в 11:27
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru вчера в 06:49
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Наука
Средневековая чума пришла в Европу из Поволжья
МИР 24 вчера в 05:55
Гаджеты
Новый 18-ядерный Intel Core i9-10980XE стоит меньше тысячи долларов
Флагманский 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить менее тысячи долларов (чуть больше 65 тысяч рублей по текущему курсу).
Игромания.ру вчера в 05:08
Здоровье
В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России
ВОЗ напомнила, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.
РИА Новости 01 октября в 15:05
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 01 октября в 06:18
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 01 октября в 03:24
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Батрутдинов признался в любви, но не Бузовой
Юморист опубликовал трогательное фото Тимура Батрутдинова давно пытаются женить и старательно ищут невест, но пока 41-летний юморист непреклонен.
WomanHit.ru 30 сентября в 10:11
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила принять акт правительства, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.
РИА Новости вчера в 22:05
Футбол
Отдать пять: российские клубы хотят реабилитироваться за разгромы в ЛЕ
Отечественные клубы провалили старт Лиги Европы — ЦСКА и «Краснодар» потерпели разгромные поражения на выезде.
Известия вчера в 17:00