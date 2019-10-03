Экономика
ВедомостиМинфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.РБК02 октября в 23:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин предложил обязать компании Google и Фейсбук платить в России налог на прибыль
Эхо Москвывчера в 05:31
Минфин: Google, Facebook и Apple должны платить налог на прибыль в России
Телеканал 360°вчера в 03:06
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Экономика
Уральские регионы вошли в рейтинг аутсайдеров по росту экономики
В десятку регионов-ожидаемых аутсайдеров вошли Пермский край и Челябинская область, где прогнозируется среднегодовой рост ВРП на 1,6%. При этом в пресс-службе минэкономразвития Челябинской области с данными не согласились.
URA.Ru 01:29
Политика
США снова отказали российским дипломатам в визах
Российские дипломаты не смогли получить визы США, поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась.
ФАН вчера в 12:30
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Происшествия
Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге
Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
Общество
Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты
RT на русском 01:28
Политика
Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.
РБК вчера в 11:50
Футбол
«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
В Роскачестве пояснили, из чего делают винные напитки
Эксперты Роскачества рассказали, из чего делаются винные напитки, как их отличить от виноградного вина и стоит ли их употреблять.
Российская газета 01:00
Политика
Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Гаджеты
В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов
В нашей стране были продемонстрированы сразу несколько гаджетов от вьетнамского производителя Vinsmart.
Evo-rus.com вчера в 15:33
Политика
Пушков оценил реакцию США на шутку Путина о вмешательстве в выборы
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил реакцию США на шутку президента России Владимира Путина о вмешательстве в выборы.
Rambler News Service вчера в 06:07
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Спорт
Легкоатлет Шубенков прокомментировал спорное решение ИААФ
Газета.Ru вчера в 22:57
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Футбол
Донецкий «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" встретятся с киевским "Динамо" в матче 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
РИА Новости вчера в 07:22
Общество
Доходы среднего класса в России продолжают падать
Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. руб.
Коммерсантъ 01:11
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
Российская газета вчера в 13:40
Происшествия
Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США
В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45
Политика
В НАТО отреагировали на согласование Киевом «формулы Штайнмайера»
В НАТО дали свой комментарий на то, что все участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовали и подписали «формулу Штайнмайера» для её имплементации в законодательство Украины.
REGNUM 01:28
Армия и оружие
На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы
Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
Lenta.ru 01:14
Армия и оружие
Камышинские десантники успешно выполнили задачи на учениях
Выполнив свою задачу, десантники форсировали водную преграду и уничтожили наземные комплексы условного противника.
Волга-Медиа вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня вчера в 09:25
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Общество
Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму
РЕН ТВ вчера в 15:47
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Игры
«Сафмар» Гуцериева совместно с Nvidia запустит игровой онлайн-сервис
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева на базе платформы американской Nvidia запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 21:51