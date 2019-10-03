Экономика
ВедомостиМинфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
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с чего всё началось
Минфин предлагает изменить российское законодательство таким образом, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. Это позволит справедливо распределять налоги и не допустить бюджетные потери, отмечают в Минфине.РБКвчера в 23:03
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Политика
Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Здоровье
В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Культура
В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ
Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
ТАСС 01 октября в 17:12
Происшествия
Полиция проверяет «бойцовский клуб» в московской школе
Говорит Москва 05:57
Политика
Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей восточных территорий Германии оказались недовольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.
ФАН вчера в 20:23
Технологии
Операторов 5G обяжут использовать российские серверы
Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки.
Известия вчера в 06:54
Кино
Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2»
«Машины для создания волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон с 3D камерой — просто еще один день на съемках сиквелов „Аватара“», - говорится в описании фото.
Культуромания 05:48
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Авто
В России предложили не повышать утильсбор для подержанных машин
Минпромторг РФ предложил не повышать утильсбор для подержанных легковых автомобилей возрастом старше трёх лет.
Журнал Авто.ру 05:47
Политика
Путин анонсировал заседание Госсовета по вопросам здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в конце октября проведет заседание Государственного совета, посвященное вопросам здравоохранения.
ФАН вчера в 12:40
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22
Происшествия
В Туве нашли живым пять дней блуждавшего в тайге мальчика
Пять суток ушло на поиски пропавшего в конце сентября в тайге 12-летнего мальчика — в четверг ребенка нашли в пяти километрах от места, откуда он вышел в родное село, сообщает СКР.
Вести.Ru 06:36
Политика
Трамп назвал одобрение ВТО новых пошлин для ЕС своей победой
Разрешение ВТО ввести американские пошлины для Европейского союза — победа, какой не добивался ни один из предшественников Дональда Трампа, сообщил журналистам глава Соединённых Штатов.
REGNUM вчера в 17:55
Футбол
Уткин: «Черчесов не будет работать со сборной России в следующем отборочном цикле»
Думаю, что это верный признак того, что Станислав Черчесов не собирается работать с командой в следующем отборочном цикле, потому что он совершенно не предполагает вводить в неё какие-то изменения, вносить какие-то правки или вводить людей, которые могут получить дополнительный опыт и в обозримом будущем сборную эту усилить.
Sport.ru 06:44
Шоу-бизнес
Директор заявил о возвращении Заворотнюк на сцену
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал сенсационное заявление. Актриса может вернуться к концертной деятельности.
ТВ Центр 01:40
Шоу-бизнес
Джоли призналась, что Питт вынудил ее выйти замуж
Анджелина Джоли рассказала, что несколько лет не решалась выйти замуж за Бреда Питта.
Рамблер 06:11
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» и вышел на первое место в группе
Советский спорт вчера в 16:53
Общество
Стало известно о штурме АЭС сверхсекретным советским спецназом
Лучшие оперативники Советского Союза, которые попадали в сверхсекретную школу подготовки спецназа — Курсы усовершенствования офицерского состава КГБ, проходили подготовку на действующих ядерных объектах СССР.
Lenta.ru 06:32
Армия и оружие
В Сирии испытали С-500 «Прометей»
В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус вчера в 00:54
Наука
Анализ крови может определить более 20 типов рака
Ученые разработали анализ крови, с помощью которого можно распознать более 20 различных типов опухолей.
MedikForum.ru 30 сентября в 07:30
Армия и оружие
Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии
Дума ТВ 01 октября в 10:39
Шоу-бизнес
Батрутдинов прокомментировал свои чувства к Бузовой
Обо всем рассказал резидент Comedy Сlив Тимур Батрутдинов в преддверии начала шоу "План Б", которое покажут по ТНТ.
Gazeta.SPb вчера в 20:31