Экономика
ВедомостиМинфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
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с чего всё началось
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.РБКвчера в 23:03
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
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Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов.
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Британия ослабила санкции против России ради Марса
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Газета.Ru 02:01
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В Петербурге откроют три новые станции метро
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - откроют в четверг для пассажиров.
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
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Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»
Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 01 октября в 12:12
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ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru вчера в 06:11
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В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
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Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
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Xbox Scarlett и PS5 со встроенными камерами делают ставку на стриминг
Консоли Xbox Scarlett и PS5 нового поколения со встроенными камерами делают ставку на стриминг.
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Рошаль прокомментировал увольнения в онкоцентре Блохина
Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что еще ни одного заявления об увольнении от сотрудников онкоцентра Блохина не поступало.
ТК Звезда 01 октября в 06:08
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В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко подрался с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в московском кафе.
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Цены на газ могут резко пойти вверх, если в январе 2020 года транзит трубопроводного газа в Европу через территорию Украины прекратится.
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Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 объяснил большое число жертв
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Суд потребовал от Алибасова доказательств покупки «Крота» в «Ашане»
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Путин 2 октября проведет совещание по модернизации здравоохранения
Президент Владимир Путин в среду, 2 октября, проведет очередное совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила пресс-служба Кремля.
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«Союз МС-12» отстыковался от МКС перед спуском на Землю
Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".
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