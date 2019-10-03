Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

с чего всё началось

Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.

Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Происшествия Страсбургский суд изучит преследование в интернете Речь идет о гражданке России Валерии Володиной, которая годами получала в соцсетях и мессенджерах угрозы от своего бывшего гражданского партнера.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.

Происшествия В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Происшествия В Балашихе школьника задержали за убийство сверстницы Пятнадцатилетний школьник задержан в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве учащейся той же школы.

Политика ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".

Единоборства Емельяненко и Кокляев устроили драку в ресторане Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили драку в одном из ресторанов в центре Москвы.

Политика Посол США в России Джон Хантсман завершил работу Посол США Джон Хантсман завершил работу в России и возвращается домой.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Кино Огонь, вода и спецэффекты: новое фото со съемок «Аватара 2» Закулисная фотография была сделана продюсером Джоном Ландау, который трудился вместе с Кэмероном над съемками первой части картины.

Авто В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей На Авто.ру появилось объявление о продаже бэтмобиля, точной копии машины из фильма «Бэтмен против Супермена».

Авто Renault вывел на рынок рестайлинговый хэтчбек Kwid Французский автопроизводитель Renault объявил старт продаж рестайлинговых хэтчбеков Kwid.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

Политика Глава французской организации оценил привлекательность Крыма Глава французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан, побывавший в Крыму со своей делегацией весной, отметил привлекательность региона России для туристов, передает РИА Новости.

Единоборства Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.

Общество Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.

Гаджеты Смартфон Realme XT с 64-Мп камерой выходит в России Китайская компания Realme объявила о выходе на российский рынок нового недорогого смартфона Realme XT.