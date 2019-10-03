Экономика

ВедомостиВедомостиМинфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось

Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook

Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБКвчера в 23:03

Подробнее о событии

Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Ведомости02:25

Минфин: Google, Facebook и Apple должны платить налог на прибыль в России

Телеканал 360°03:06

Россия решила взять пример с Европы и заставить Google делиться

Lenta.ru02:49

Минфин предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook

Коммерсантъ02:31

Минфин предложил обязать компании Google и Фейсбук платить в России налог на прибыль

Эхо Москвы05:31

Минфин предложил ужесточить налогообложение для Google и Facebook

News.ru02:06

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Происшествия

В Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете

РБК 05:15
Происшествия

12-летний мальчик, потерявшийся четыре дня назад в тайге, найден живым

Вести.Ru 03:11
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Происшествия

Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском

МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Шоу-бизнес

Появилось второе видео задержания Натальи Бочкарёвой с наркотиками

Нижний Новгород on-line вчера в 11:35
Авто

Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80

Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.
32CARS.ru вчера в 01:46
Культура

Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК 05:05
Здоровье

Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
РИА Новости вчера в 09:45
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Авто

В РФ появился обновлённый седан Kia Cerato

Российские дилеры бренда объявили о расширении списка модификаций седана Kia Cerato.
SpeedMe 01 октября в 05:20
Политика

Путин не завидует положению Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.
Новый День вчера в 10:55
Происшествия

Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска

Известия 04:03
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Происшествия

Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье

"Водитель грузовика переехал рептилию, перебегавшую дорогу", - пояснили в ведомстве.
ТАСС вчера в 16:08
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.
RT на русском 05:29
Здоровье

В Волгоградской области 22 жителя заразились описторхозом

В текущем году 22 жителя Волгоградской области пострадали от опасного для жизни и здоровья человека гельминтоза.
МТВ онлайн 03:01
Политика

Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском вчера в 08:53
Кино

Режиссер Макс Самойлов снимает полнометражный фильм по «Сталкеру»

Афиша Daily вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Политика

Модель из Одессы рассказала, зачем Кива звонил ей из Рады

Rusvesna.su 04:46
Армия и оружие

В Иране предотвратили покушение на главу спецподразделения «Кудс»

Иранская разведка заявила о предотвращении покушения на руководителя спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) Касема Сулеймани.
Взгляд.ру 05:41
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика»

Артем Дзюба стал лучшим игроком встречи «Зенита» и «Бенфики» в рамках Лиги чемпионов.
Невские Новости вчера в 17:18
Происшествия

Украинец в поисках лучшей жизни пытался незаконно пробраться в Крым

На границе с Крымом задержали 54-летнего гражданина Украины, который попытался попасть на территорию российского полуострова в обход пункта пропуска.
Газета.Ru 05:30
Музыка

Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»

RuNews24.ru вчера в 01:23
Происшествия

Полиция проверит «бойцовский клуб» в московской школе

Газета.Ru 05:23
Общество

Первый снег выпадет в Петербурге на выходных

Шторм в северной столице к 5 октября сменится снегом – пока что мокрым – заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Примечания 03:19
Политика

Трамп назвал одобрение ВТО новых пошлин для ЕС своей победой

Разрешение ВТО ввести американские пошлины для Европейского союза — победа, какой не добивался ни один из предшественников Дональда Трампа, сообщил журналистам глава Соединённых Штатов.
REGNUM вчера в 17:55
Политика

Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона и опубликовал отрывок из своей телепередачи в инстаграме.
Газета.Ru 05:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное