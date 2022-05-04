Экономист пояснил, что у россиян может складываться ложное впечатление о «застывших» на месте высоких ценах на все товары из-за подорожания автозапчастей, строительной техники и отделочных материалов, а также некоторых лекарственных средств, комплектующих для компьютеров.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси назвали абсолютно неприемлемыми объявленные Россией санкции, переложив ответственность за состояние двусторонних отношений на Москву, передает телеканал NHK.
Польша боится вводить войска на территорию Западной Украины, так как эти действия не позволят активировать статью о коллективной обороне НАТО, оставив Варшаву беззащитной перед ответом России, заявил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт Владимир Евсеев.