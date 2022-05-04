Будьте в Плюсе

Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль по регионам

Минфин готовит изменения в систему распределения по регионам налога на прибыль компаний, имеющих обособленные подразделения (филиалы).
РБК
Корректировки, как утверждают в Минфине, позволят обеспечить более справедливое зачисление налога в региональные бюджеты.
РБК
Доля прибыли определяется исходя из средневзвешенной численности работников или фонда оплаты труда (ФОТ) филиала — по выбору налогоплательщика, а также остаточной стоимости амортизируемого имущества.
РБК
О более справедливом распределении налога на прибыль филиалов в региональные бюджеты, говорил в конце апреля глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Минфин предложил изменить схему распределения налога на прибыль компаний по регионам
Коммерсантъ19:33
Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль по регионам
РБК17:00
Самое цитируемое
РБК: Минфин предложил новую формулу распределения налога на прибыль компаний с филиалами
РИА Новости19:32
РБК: Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль компаний между регионами
Lenta.ru18:48
Минфин перераспределит налог на прибыль компаний с филиалами без учета ФОТ
Forbes18:32
Минфин хочет изменить систему распределения налога на прибыль по регионам России
ФАН17:33
РБК: в Минфине предложили изменить распределение налога на прибыль по регионам России
RT на русском19:11

Интересное

NYT: США предоставили Украине разведданные, приведшие к гибели российских военных

Вашингтон предоставил Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных.
Lenta.ru00:05

Экономист Переславский заявил, что из-за укрепления рубля цены на смартфоны начали падать

Экономист пояснил, что у россиян может складываться ложное впечатление о «застывших» на месте высоких ценах на все товары из-за подорожания автозапчастей, строительной техники и отделочных материалов, а также некоторых лекарственных средств, комплектующих для компьютеров.
Lenta.ru21:49

РИА Новости: ВСУ обстреляли колонну беженцев в Харьковской области, погибли два человека

Вооруженные силы Украины обстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков, есть погибшие и раненые.
Lenta.ruвчера в 15:47

Советник главы Крыма Крючков заявил о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что транспортная блокада полуострова со стороны Украины прорвана.
Lenta.ru00:28

Премьер Японии Кисида назвал неприемлемыми ответные санкции России в отношении Токио

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси назвали абсолютно неприемлемыми объявленные Россией санкции, переложив ответственность за состояние двусторонних отношений на Москву, передает телеканал NHK.
РИА Новости23:13

Следователи СК России обнаружили человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе

Следователи СК РФ обнаружили останки мирного жителя города Мариуполь в полуподвальном помещении драматического театра, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости00:02

Врач Малышева заявила, что при боли в животе женщинам нужно сделать тест на беременность

Женщинам, чей тест на беременность показал отрицательный результат, и мужчинам при боли в животе нужно сделать ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости, добавила Малышева.
Lenta.ru23:23

Эксперт Евсеев: НАТО не защитит Польшу от РФ, если Варшава решит ввести войска на Украину

Польша боится вводить войска на территорию Западной Украины, так как эти действия не позволят активировать статью о коллективной обороне НАТО, оставив Варшаву беззащитной перед ответом России, заявил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт Владимир Евсеев.
РИА Новости20:22

Daily Express: ЕС станет единственным пострадавшим из-за эмбарго на энергоносители из РФ

Напомним, накануне постоянные представители стран ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций, касающихся эмбарго на импорт нефти из РФ.
Российская газета23:28

РИА Новости: в подземных помещениях «Азовстали» могут удерживать более 200 мирных граждан

В подземных помещениях металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе могут удерживать еще более 200 мирных граждан.
Lenta.ru22:20