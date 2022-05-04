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Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль по регионам

Минфин готовит изменения в систему распределения по регионам налога на прибыль компаний, имеющих обособленные подразделения (филиалы).
РБК
Корректировки, как утверждают в Минфине, позволят обеспечить более справедливое зачисление налога в региональные бюджеты.
РБК
Доля прибыли определяется исходя из средневзвешенной численности работников или фонда оплаты труда (ФОТ) филиала — по выбору налогоплательщика, а также остаточной стоимости амортизируемого имущества.
РБК
В число получателей крупнейших налоговых поступлений также вошли Кемеровская область (98 млрд руб.), Челябинская область (96 млрд руб.) и Ханты-Мансийский автономный округ (95 млрд руб.).
РБК

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Минфин хочет изменить систему распределения налога на прибыль по регионам России
ФАН17:33
Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль по регионам
РБК17:00
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