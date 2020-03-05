Общество
ВедомостиМинфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Проект таких поправок в Уголовный кодекс опубликован на regulation.gov.
Читать в источнике
Оценить502
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин подготовил проект о конфискации денег за невозврат валютной выручки
Парламентская газетавчера в 08:12
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Политика
МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
Политика
Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом
Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию.
Культура
Создатель «Чернобыля» снимет сериал по игре The Last of Us
Продюсеры телеканала HBO и Sony Pictures Television вместе создадут сериал по знаменитой видеоигре The Last of Us.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Энергетика
Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу
Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
Политика
МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Происшествия
При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек
В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Шоу-бизнес
Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
Экономика
ЦБ сообщил о рекордном росте взносов по добровольному медстрахованию
Темпы прироста взносов по добровольному медстрахованию (ДМС) в 2019 году установили рекорд за всю историю наблюдений.
Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Происшествия
ФСБ и СК выявили исчезновение 3 млрд рублей «оборонных» средств
Масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннической схемы по хищению средств, выделенных на нужды оборонного комплекса, провели сотрудники ФСБ России и Следственного комитета РФ.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Политика
Аксенов назвал слова о подаче воды в Крым украинским «орудием шантажа»
Глава Крыма Сергей Аксенов счел "оружием шантажа" заявления украинской стороны о возобновлении подачи воды в Крым.
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Экономика
В Deloitte назвали долю женщин во главе российских компаний
Исследование показало, что чем крупнее компания и чем больше у нее выручка, тем меньше, в целом, доля женщин-руководителей на высших постах.
Здоровье
Онкологи Москвы перепроверят поставленные в регионах диагнозы детей
«Регионы и сегодня могут отправлять к нам биоматериал, но вся логистика и процедура оплачивается либо родителями детей, либо нашими совместными усилиями с региональными организациями ОМС», — пояснил изданию замгендиректора НМИЦ Алексей Масчан.
Общество
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.