Общество

ВедомостиВедомостиМинфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Проект таких поправок в Уголовный кодекс опубликован на regulation.gov.
Читать в источнике
Комментировать336

Подробнее о событии

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за границу валюту

РИА Новости02:23

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за границу валюту

РБК00:59

Минфин подготовил проект о конфискации денег за невозврат валютной выручки

Парламентская газетавчера в 08:12

В России начнут конфисковывать незаконно выведенную валюту

URA.Ruвчера в 19:16

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Ведомостивчера в 16:17

Минфин предложил разрешить конфисковывать незаконно выведенную валюту

Коммерсантъвчера в 23:37

Предлагается ужесточить наказание за валютные правонарушения

Гарантвчера в 07:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 04 марта в 11:27
Политика

МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.
Газета.Ru 06:09
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Газета.Ru 05:11
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

RT на русском 02:50
Политика

Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом

Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию.
Lenta.ru 05:52
Культура

Создатель «Чернобыля» снимет сериал по игре The Last of Us

Продюсеры телеканала HBO и Sony Pictures Television вместе создадут сериал по знаменитой видеоигре The Last of Us.
УтроNews 04:52
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости вчера в 11:46
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Моссовет вчера в 03:45
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Энергетика

Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
РБК 05:46
Происшествия

Террорист-смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

Известия 06:18
Политика

МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
Взгляд.ру 04:27
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Известия 05:21
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой

Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
ФАН 02:41
Экономика

ЦБ сообщил о рекордном росте взносов по добровольному медстрахованию

Темпы прироста взносов по добровольному медстрахованию (ДМС) в 2019 году установили рекорд за всю историю наблюдений.
Российская газета 05:21
Космос

Axiom Space запланировала первую частную экспедицию на МКС

News.ru 06:25
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК вчера в 09:42
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Происшествия

ФСБ и СК выявили исчезновение 3 млрд рублей «оборонных» средств

Масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннической схемы по хищению средств, выделенных на нужды оборонного комплекса, провели сотрудники ФСБ России и Следственного комитета РФ.
Российская газета 06:04
Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
Политика

Аксенов назвал слова о подаче воды в Крым украинским «орудием шантажа»

Глава Крыма Сергей Аксенов счел "оружием шантажа" заявления украинской стороны о возобновлении подачи воды в Крым.
Российская газета 05:32
Финансы

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
Экономика

В Deloitte назвали долю женщин во главе российских компаний

Исследование показало, что чем крупнее компания и чем больше у нее выручка, тем меньше, в целом, доля женщин-руководителей на высших постах.
Вечерний курьер вчера в 21:49
Здоровье

Онкологи Москвы перепроверят поставленные в регионах диагнозы детей

«Регионы и сегодня могут отправлять к нам биоматериал, но вся логистика и процедура оплачивается либо родителями детей, либо нашими совместными усилиями с региональными организациями ОМС», — пояснил изданию замгендиректора НМИЦ Алексей Масчан.
Компания 04:20
Общество

Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
РИА Новости 04:35
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета вчера в 00:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное