Общество
ВедомостиМинфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Проект таких поправок в Уголовный кодекс опубликован на regulation.gov.
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Минфин подготовил проект о конфискации денег за невозврат валютной выручки
Парламентская газетавчера в 08:12
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