Общество

ВедомостиВедомостиМинфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Проект таких поправок в Уголовный кодекс опубликован на regulation.gov.
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Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за границу валюту

РИА Новости02:23

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за границу валюту

РБК00:59

Минфин подготовил проект о конфискации денег за невозврат валютной выручки

Парламентская газетавчера в 08:12

В России начнут конфисковывать незаконно выведенную валюту

URA.Ruвчера в 19:16

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Ведомостивчера в 16:17

Минфин предложил разрешить конфисковывать незаконно выведенную валюту

Коммерсантъвчера в 23:37

Предлагается ужесточить наказание за валютные правонарушения

Гарантвчера в 07:10
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Происшествия

СК рассказал о новых задержаниях по делу полицейских-взяточников

В числе фигурантов дела значатся семь человек, помимо сотрудников ДПС в списке значатся начальник ОЭБиПК ОМВД России по Успенскому району и экс-оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 (Армавир) оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Деловая газета. Юг 02:32
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За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек

Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Взгляд.ру 04 марта в 18:59
Культура

В прокат выходит анимационный фильм «Вперёд»

На российские экраны полнометражный мультфильм «Вперёд» выходит 5 марта.
Inc-news.ru 04 марта в 10:27
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.
РБК 00:12
Здоровье

Челябинский суд обязал Минздрав купить ребенку лекарство за 20 млн

Центральный районный суд Челябинска обязал региональный Минздрав обеспечить ребенка с редким заболеванием лекарством, стоимость которого составляет около 20 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 23:46
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК 04 марта в 19:03
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета вчера в 16:11
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Инфорос вчера в 05:40
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
РИА Новости 00:46
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК вчера в 09:42
Политика

«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников

Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Коммерсантъ вчера в 21:15
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Ведомости вчера в 14:41
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Общество

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок.
ТАСС 03:14
Политика

МИД осудил наращивание США расходов на ядерное оружие

Наращивание Вашингтоном расходов на ядерное оружие - тупиковый путь, Россия призывает к продолжению политики контроля над вооружениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 03:29
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Live24 вчера в 11:57
Происшествия

При выбросе метана на шахте в Коми погибли два человека

При выбросе метана на шахте «Воркутинская» в Коми погибли два шахтера. В момент ЧП в забое шахты находились четыре человека, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 23:34
Происшествия

Прощание с погибшим в ДТП Макаровым пройдет в Омске 7 марта

Прощание с трехкратным чемпионом мира, членом сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александром Макаровым, погибшим в ДТП, пройдет в Омске 7 марта, сообщает Минспорт Омской области.
РИА Новости 03:24
Экономика

Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Мой Брянск вчера в 23:19
Общество

«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
Футбол

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался от рукопожатия с наставником столичного «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
RT на русском 04 марта в 14:33
Происшествия

Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:32
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Космос

Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении

Фотографии ровер сделал в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года и составил более чем из 1200 изображений.
РЕН ТВ вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас поделился деталями своего отцовства

КМВ Новости вчера в 09:52
Армия и оружие

Корвет «Ретивый» спустят на воду на «Северной верфи» 12 марта

Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:49
Политика

Глава МИД Сербии осудил попытки остановить «Турецкий поток»

В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию.
РИА Новости вчера в 10:17
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Моссовет вчера в 03:45
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