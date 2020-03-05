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ВедомостиМинфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Проект таких поправок в Уголовный кодекс опубликован на regulation.gov.
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Минфин подготовил проект о конфискации денег за невозврат валютной выручки
Парламентская газетавчера в 08:12
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