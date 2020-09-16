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Минфин предложил многократно повысить налог на добычу руд и удобрений

Минфин России предлагает с начала будущего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Власти хотят собрать 90 млрд руб. с металлургов и химиков

На рынке отмечают, что подготовка проекта, который меняет все правила игры в недропользовании, без участия компаний "в очередной раз демонстрирует непредсказуемость и нестабильность регуляторной среды в России", а также нарушает обещание президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию в январе 2020 года о стабильности налоговых условий для бизнеса до 2024 года.
Коммерсантъвчера в 18:05
Подробнее о событии
ТАСС

РСПП попросил Мишустина дать поручение доработать проект закона, повышающего НДПИ

ТАССвчера в 15:12
Интерфакс

Минфин предложил пополнить бюджет за счет НДПИ с химиков и металлургов

Интерфаксвчера в 02:59
Коммерсантъ

Премьер-министр поддержал повышение налогов для металлургов и химиков

Коммерсантъвчера в 11:12
Lenta.ru

В России решили «секретно» повысить налог

Lenta.ruвчера в 04:22
Дождь

Минфин предложил повысить налог на добычу удобрений и цветных металлов в 3,5 раза

Дождьвчера в 03:26
РБК

Правительство одобрило повышение налога на добычу металлов и удобрений

РБКвчера в 13:28
Эхо Москвы

Власти России, по данным газеты «Коммерсантъ», хотят собрать 90 миллиардов рублей с металлургов и химиков

Эхо Москвывчера в 01:31

Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на первом этапе Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс», Фигуристка была заявлена на этап, который пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября.
Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани
Sports.ruвчера в 15:39

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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ЦБ рекомендовал финансовым организациям ввести паспорта продуктов

15 сентября 2020 года Центробанк РФ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредитным компаниям ввести паспорта (ключевые информационные документы) их самых популярных продуктов.
Саминвесторвчера в 08:53
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«Из морпехов получаются отличные нацгвардейцы»: о судьбе бойцов и танков расформированных подразделений КМП США

Сегодня бригадный генерал Фарин Шварц, командующий Нацгвардией штата Айдахо, заявил о том, что «из морпехов получаются отличные нацгвардейцы».
Военное обозрениевчера в 09:11
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБКвчера в 16:59
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufaвчера в 09:45
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Ubisoft начала разработку эксклюзивных игр для виртуальной реальности

Эксклюзивные игры виртуальной реальности во вселенных Assassin’s Creed и Splinter Cell для Oculus будут разработанны Ubisoft’s Red Storm Entertainment, 16 сентября сообщили представители издательства во время мероприятия Facebook Connect.
ИА Красная Веснавчера в 15:33
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
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Sony and Square Enix официально представили игру Final Fantasy XVI

Токио, 16 сентября 2020, 23:44 — REGNUM Компании Sony and Square Enix представили будущую игру Final Fantasy XVI и сообщили, что она станет эксклюзивом PlayStation 5. Презентация была показана XVI сентября в рамках онлайн-трансляции Showcase.
REGNUMвчера в 16:44
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Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
RT на русскомвчера в 14:47
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