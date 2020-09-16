Минфин предложил многократно повысить налог на добычу руд и удобрений
Минфин России предлагает с начала будущего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
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На рынке отмечают, что подготовка проекта, который меняет все правила игры в недропользовании, без участия компаний "в очередной раз демонстрирует непредсказуемость и нестабильность регуляторной среды в России", а также нарушает обещание президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию в январе 2020 года о стабильности налоговых условий для бизнеса до 2024 года.
Коммерсантъвчера в 18:05
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