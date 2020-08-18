Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу (НК), меняющие практику налогообложения международных компаний.В источнике
С чего всё началось
Международные холдинговые компании, переехавшие на остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде, смогут выплачивать дивиденды за границу с минимальной налоговой ставкой 5%. Соответствующий документ опубликовал Минфин РФ на едином портале
 проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru01:56
Подробнее о событии
News.ru

Минфин предложил ввести для резидентов САР новые налоговые льготы

News.ru03:17
Известия

Минфин России предложил ввести налоговые льготы для резидентов САР

Известия03:07
РБК

Минфин расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах»

РБКвчера в 11:23
Газета.Ru

Минфин предложил налоговые послабления для бизнеса в «русских офшорах»

Газета.Ru01:56
Коммерсантъ

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР

Коммерсантъ18:33
ТАСС

Минфин предложил ввести новые налоговые льготы для резидентов САР

ТАСС02:22
Konkurent.ru

Минфин делает ставку. Российские офшоры накроют льготой

Konkurent.ruвчера в 18:20

Туберкулезное отделение «выгнали» из барнаульской больницы на время пандемии

ТОКСУТ оказывает специализированную медицинскую помощь больным с урогенитальным туберкулезом, туберкулезом костей, суставов, лимфатических узлов, брюшины, а также патологией мочевыводящих путей Терапевтическое отделение костно-суставного и урогенитального туберкулеза (ТОКСУТ) выселили из горбольницы №12 в Барнауле в Первомайскую ЦРБ из-за пандемии, сообщает "Банкфакс".
Туберкулезное отделение «выгнали» из барнаульской больницы на время пандемии
Толк02:24

Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
Взгляд.ру03:06
1

Турецкие военные уничтожили американский беспилотник над Сирией

Во вторник, 19 августа, стало известно о том, что в северной части Сирийской Арабской Республики американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper оказался под обстрелом турецких средств противовоздушной обороны.
ГЛАС.RU00:19
1

«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Фактывчера в 08:12
1

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
624

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
37

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости02:19
1,7K