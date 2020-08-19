Минфин предложил новые налоговые льготы для резидентов российских САР
САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.В источнике
С чего всё началось
Международные холдинговые компании, переехавшие на остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде, смогут выплачивать дивиденды за границу с минимальной налоговой ставкой 5%. Соответствующий документ опубликовал Минфин РФ на едином портале
проектов нормативных правовых актов.
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