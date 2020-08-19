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Минфин предложил новые налоговые льготы для резидентов российских САР

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.В источнике
С чего всё началось
Международные холдинговые компании, переехавшие на остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде, смогут выплачивать дивиденды за границу с минимальной налоговой ставкой 5%. Соответствующий документ опубликовал Минфин РФ на едином портале
 проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru01:56
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News.ru

Минфин предложил ввести для резидентов САР новые налоговые льготы

News.ru03:17
РБК

Минфин расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах»

РБКвчера в 11:23
ТАСС

Минфин предложил ввести новые налоговые льготы для резидентов САР

ТАСС02:22
Газета.Ru

Минфин предложил налоговые послабления для бизнеса в «русских офшорах»

Газета.Ru01:56
Коммерсантъ

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР

Коммерсантъ18:33
Парламентская газета

Резидентам специальных административных районов предлагают дать льготы за участие в добыче полезных ископаемых

Парламентская газета04:10
Konkurent.ru

Минфин делает ставку. Российские офшоры накроют льготой

Konkurent.ruвчера в 18:20

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РИА Новости04:20
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