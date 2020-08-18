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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу (НК), меняющие практику налогообложения международных компаний.В источнике
С чего всё началось
Международные холдинговые компании, переехавшие на остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде, смогут выплачивать дивиденды за границу с минимальной налоговой ставкой 5%. Соответствующий документ опубликовал Минфин РФ на едином портале
 проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru01:56
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News.ru

Минфин предложил ввести для резидентов САР новые налоговые льготы

News.ru03:17
Парламентская газета

Резидентам специальных административных районов предлагают дать льготы за участие в добыче полезных ископаемых

Парламентская газета04:10
Коммерсантъ

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР

Коммерсантъ18:33
Газета.Ru

Минфин предложил налоговые послабления для бизнеса в «русских офшорах»

Газета.Ru01:56
ТАСС

Минфин предложил ввести новые налоговые льготы для резидентов САР

ТАСС02:22
РБК

Минфин расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах»

РБКвчера в 11:23
Konkurent.ru

Минфин делает ставку. Российские офшоры накроют льготой

Konkurent.ruвчера в 18:20

Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
РИА Новости03:10
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Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы

Жительница крымского города Красноперекопска нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой населенный пункт, сообщает региональное СУ СК России.
РИА Новостивчера в 09:34
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Руководство завода в Забайкалье скрыло от налогов 40 млн рублей

«По версии следствия, руководитель и главный бухгалтер организации в 2017-2020 годах, при наличии у акционерного общества задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, сокрыли от налогообложения денежные средства в общей сумме свыше 40 млн рублей», — говорится в сообщении.
Забайкальский рабочий04:57

Тульские школьники начнут учебный год в очном формате

19 августа в рамках брифинга министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала о том, как будет проходить учебный процесс в 2020-2021 гг. Школьники региона смогут продолжить обучение в классах.
Тульская пресса04:29

«Ахмат» поблагодарил алтайского футболиста, откачавшего Зорана Нижича

После удара нападающего "Спартака" мяч попал в голову защитника чеченского клуба, который на какое-то время оставался без сознания Футбольный клуб "Ахмат" в своем официальном Twitter поблагодарил нападающего "Спартака" Александра Соболева (воспитанника алтайского футбола) за оказание первой помощи защитнику чеченского клуба Зорану Нижичу.
Толк03:39
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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