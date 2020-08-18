В России беспрецедентно подорожали маленькие квартиры

В 70 самых крупных городах России студии и «однушки» площадью до 32 квадратных метров с начала 2020 года увеличились в цене на 13 процентов, подсчитали специалисты федерального портала «Мир квартир».