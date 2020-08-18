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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу (НК), меняющие практику налогообложения международных компаний.В источнике
С чего всё началось
Минфин предлагает внести в Налоговый кодекс поправки
, согласно которым резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
Право.рувчера в 07:51
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Коммерсантъ

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР

Коммерсантъ18:33
ТАСС

Минфин предложил ввести новые налоговые льготы для резидентов САР

ТАСС02:22
Газета.Ru

Минфин предложил налоговые послабления для бизнеса в «русских офшорах»

Газета.Ru01:56
Парламентская газета

Резидентам специальных административных районов предлагают дать льготы за участие в добыче полезных ископаемых

Парламентская газета04:10
РБК

Минфин расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах»

РБКвчера в 11:23
Гарант

Предлагается скорректировать налогообложение международных компаний

Гарантвчера в 06:52
Konkurent.ru

Минфин делает ставку. Российские офшоры накроют льготой

Konkurent.ruвчера в 18:20

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Госпогранкомитету усилить охрану государственной границы по всему периметру, чтобы не допустить в республику из других стран боевиков, оружия, боеприпасов.
BFM.ru08:33
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В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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Училищам рекомендовали обучать заочные и вечерние группы дистанционно

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РИА Новости05:12
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«Санкт-Петербургская биржа» начнет торги акциями германских компаний

"Санкт-Петербургская биржа" сообщила, что запускает рынок европейских ценных бумаг и с 21 августа начнет торги акциями пяти германских компаний с суммарной рыночной капитализацией 123,98 млрд евро.
Интерфакс07:27

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

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REGNUM05:56
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