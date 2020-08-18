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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу (НК), меняющие практику налогообложения международных компаний.В источнике
С чего всё началось
Минфин предлагает внести в Налоговый кодекс поправки
, согласно которым резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
Право.рувчера в 07:51
Подробнее о событии
Парламентская газета

Резидентам специальных административных районов предлагают дать льготы за участие в добыче полезных ископаемых

Парламентская газета04:10
ТАСС

Минфин предложил ввести новые налоговые льготы для резидентов САР

ТАСС02:22
Коммерсантъ

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР

Коммерсантъ18:33
Газета.Ru

Минфин предложил налоговые послабления для бизнеса в «русских офшорах»

Газета.Ru01:56
Ведомости

Налоговая привлекательность российских офшоров повысится

Ведомости17:10
РБК

Минфин расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах»

РБКвчера в 11:23
Право.ру

Минфин предложил установить в «русских офшорах» налог на дивиденды в 5%

Право.рувчера в 07:51

В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования
Коммерсантъ10:09
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Турецкие военные уничтожили американский беспилотник над Сирией

Во вторник, 19 августа, стало известно о том, что в северной части Сирийской Арабской Республики американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper оказался под обстрелом турецких средств противовоздушной обороны.
ГЛАС.RU00:19
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Медики Белоруссии ответили на письмо главы Минздрава на фоне протестов

Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того, как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран уже занимавший пост главы государства Александр Лукашенко.
РБК11:22
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
1

Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.
Lenta.ru10:28
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