Будьте в Плюсе

Минфин предложил новые льготы при уплате подоходного налога

Минфин предложил несколько уточнений по взиманию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), направленных на «повышение объективности, социальной справедливости и решение неурегулированных вопросов».
РБК
Освободить от налогообложения как выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства, так и любые иные компенсационные выплаты при увольнении работника, предусмотренные законодательством.
РБК
Предоставить регионам право уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью, которая была унаследована, приватизирована или подарена.
РБК
На практике введение предложенных Минфином льгот по НДФЛ может иметь «нулевой эффект» для граждан с невысокими доходами, скептичен доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
РБК

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