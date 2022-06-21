Освободить от налогообложения как выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства, так и любые иные компенсационные выплаты при увольнении работника, предусмотренные законодательством.
На практике введение предложенных Минфином льгот по НДФЛ может иметь «нулевой эффект» для граждан с невысокими доходами, скептичен доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативном предоставлении оружия в ходе своего визита в Киев.