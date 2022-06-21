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Минфин предложил новые льготы при уплате подоходного налога

Основные инициативы Минфина по корректировкам НДФЛ таковы.
РБК
Освободить от налогообложения как выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства, так и любые иные компенсационные выплаты при увольнении работника, предусмотренные законодательством.
РБК
Распространить право на социальный налоговый вычет на оплату медицинских услуг, оказанных детям (подопечным), признанным судом недееспособными, без ограничения по возрасту.
РБК
По действующему законодательству налог с продаж платить не нужно, если прошел минимальный срок владения.
РБК

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Инициативы Минфина: ведомство предложило ввести новые льготы по НДФЛ
BFM.ru06:21
Минфин предложил новые льготы при уплате подоходного налога
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