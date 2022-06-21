Освободить от налогообложения как выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства, так и любые иные компенсационные выплаты при увольнении работника, предусмотренные законодательством.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новое "расследование" о группе, зарабатывающей деньги для президента, очередной "стряпней" и заявил, что Владимир Путин не имеет к этому никакого отношения.
Европейские лидеры готовятся усилить давление на Россию с дальнейшими санкциями и уже начали искать новую мишень — под ограничения могут попасть продажи золота, пишет Reuters со ссылкой на черновик заявлений представителей Евросоюза, которые ожидаются после саммита 23-24 июня.
Россия предпримет ответные меры после того, как Литва запретила транзит через свою территорию попавших под санкции товаров, которые предназначались для Калининградской области, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, передает ТАСС.
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал медаль Нобелевской премии мира, заявив о намерении направить средства направить в международный чрезвычайный фонд помощи при ООН "ЮНИСЕФ" на программы помощи мирным жителям Украины.