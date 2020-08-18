Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР
Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу (НК), меняющие практику налогообложения международных компаний.В источнике
С чего всё началось
Международные холдинговые компании, переехавшие на остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде, смогут выплачивать дивиденды за границу с минимальной налоговой ставкой 5%. Соответствующий документ опубликовал Минфин РФ на едином портале
проектов нормативных правовых актов.
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