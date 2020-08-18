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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу (НК), меняющие практику налогообложения международных компаний.В источнике
С чего всё началось
Международные холдинговые компании, переехавшие на остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде, смогут выплачивать дивиденды за границу с минимальной налоговой ставкой 5%. Соответствующий документ опубликовал Минфин РФ на едином портале
 проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru01:56
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News.ru

Минфин предложил ввести для резидентов САР новые налоговые льготы

News.ru03:17
Парламентская газета

Резидентам специальных административных районов предлагают дать льготы за участие в добыче полезных ископаемых

Парламентская газета04:10
Коммерсантъ

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР

Коммерсантъ18:33
Газета.Ru

Минфин предложил налоговые послабления для бизнеса в «русских офшорах»

Газета.Ru01:56
ТАСС

Минфин предложил ввести новые налоговые льготы для резидентов САР

ТАСС02:22
РБК

Минфин расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах»

РБКвчера в 11:23
Konkurent.ru

Минфин делает ставку. Российские офшоры накроют льготой

Konkurent.ruвчера в 18:20

Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Александр Овечкин поздравил старшего сына с днём рождения

18-го августа Серёже Овечкину исполнилось два года В Instagram-аккаунте известного хоккеиста появился нежный пост с каруселью фотографий из жизни его старшего сына, который отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ruвчера в 16:13
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