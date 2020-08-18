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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу (НК), меняющие практику налогообложения международных компаний.В источнике
С чего всё началось
Минфин предлагает внести в Налоговый кодекс поправки
, согласно которым резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
Право.рувчера в 07:51
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Коммерсантъ

Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР

Коммерсантъ18:33
ТАСС

Минфин предложил ввести новые налоговые льготы для резидентов САР

ТАСС02:22
Газета.Ru

Минфин предложил налоговые послабления для бизнеса в «русских офшорах»

Газета.Ru01:56
Парламентская газета

Резидентам специальных административных районов предлагают дать льготы за участие в добыче полезных ископаемых

Парламентская газета04:10
РБК

Минфин расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах»

РБКвчера в 11:23
Гарант

Предлагается скорректировать налогообложение международных компаний

Гарантвчера в 06:52
Konkurent.ru

Минфин делает ставку. Российские офшоры накроют льготой

Konkurent.ruвчера в 18:20

В Евросоюзе заявили, что у Лукашенко нет легитимности

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко "нет демократической легитимности", поскольку ЕС не признал итоги выборов в республике.
В Евросоюзе заявили, что у Лукашенко нет легитимности
Газета.Ru08:11

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Российский космонавт с МКС заснял НЛО

Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием (авророй) заснял над Южным полушарием Земли пять неопознанных летающих объектов (НЛО).
Lenta.ru07:50
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Рядом с Солнечной системой нашли около ста коричневых карликов

Астрономы-любители, участники научного проекта Backyard Worlds: Planet 9 обнаружили на окраинах Солнечной системы около ста коричневых карликов — объектов более массивных, чем планеты, но меньших, чем звезды.
РИА Новости07:26
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Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБК06:31
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В кабмине поддержали ряд инфраструктурных проектов в Хабаровском крае

Мишустин обсудил с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым реализацию в регионе инфраструктурных проектов, социальную защиту населения и другие вопросы.
Парламентская газетавчера в 03:53
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Самолет Лукашенко вылетел из Минска в сторону РФ

Стало известно, что самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко несколько минут назад впервые за время протестов вылетел из Минска в направлении России, однако вскоре развернулся обратно, пишет Telegram-канал The Bell.
Рамблер05:05

США настаивают на присоединении Китая к договору по СНВ

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон настаивает на том, чтобы в новом договоре пр СНВ помимо Соединённых Штатов и России участвовал также Китай.
Свободная Пресса02:29
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