Какие симптомы указывают на "немой инфаркт" и как быстро должен действовать пациент, обнаруживший у себя его признаки, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, кардиолог Заур Шугушев.
Украина предприняла попытку очередного обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне, но мост не разрушен, сообщил в среду замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Как сообщало ИА REGNUM, за шесть дней круиза на экспедиционном судне «Академик Шокальский» предлагается посмотреть лазурные бухты с белыми песчаными пляжами, фантастические скалы на берегу, увидеть археологические памятники, редких дальневосточных животных и реликтовые леса.