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Минфин предложил обязать работающих за рубежом граждан платить налоги в России

Министерство финансов России подготовило
 новый налоговый законопроект.
RTVI
Минфин предложил обязать сотрудников российских компаний, работающих удаленно, платить налоги в России, указано в документе, опубликованном на сайте министерства.
Frank Media
Согласно действующим правилам, граждане РФ, которые работают за пределами России более 183 дней в году, перестают быть налоговыми резидентами.
Компания
Данным законопроектом также устанавливаются некоторые другие нормативы и уточняются вопросы с налогообложением дохода граждан РФ по иностранным ценным бумагам.
Smotrim.ru

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