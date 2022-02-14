РБКМинфин предложил ограничить начинающим инвесторам вложения в криптовалюту в 50 тыс. рубМинфин предложил установить лимит на вложения в криптовалюту для начинающих инвесторов в размере 50 тыс. руб., сообщил Forbes замминистра финансов Алексей Моисеев.РБКПо словам собеседника Forbes в аппарате правительства, во вторник, 15 февраля, по теме оборота криптовалют состоится совещание министра финансов Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Григоренко и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.ForbesРегулятор предлагает запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.ВедомостиНа прошлой неделе правительство утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалюты в России.ForbesЧитать далееСвернутьРБКРБКЭкономика сегодняФАНСекрет фирмыГазета.RuForbesПодробнее о событииМинфин предложил ввести лимит вложений в криптовалюту в 50 тысяч рублей для новичковLenta.ru14:46Минфин предлагает ограничить покупку криптовалюты для «неквалов» 50 000 рублейForbes08:37Самое цитируемоеМинфин хочет ограничить вложения граждан в криптовалюту суммой в 50 000 рублейВедомости09:24Минфин предложил ограничить 50 тысячами рублей вложения неквалифицированных инвесторов в криптовалютуДождь10:44Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентВ Минфине предложили ограничить вложения граждан в криптовалютуГоворит Москва10:43Криптовалютные активы большинства россиян хотят ограничить 50 тысячами рублейSmotrim.ru10:42Минфин предложил ограничить начинающим инвесторам вложения в криптовалюту в 50 тыс. рубРБК13:19Показать ещёОценить51Поделиться