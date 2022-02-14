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Минфин предложил ограничить начинающим инвесторам вложения в криптовалюту в 50 тыс. руб

Минфин предложил установить лимит на вложения в криптовалюту для начинающих инвесторов в размере 50 тыс. руб., сообщил
 Forbes замминистра финансов Алексей Моисеев.
РБК
По словам собеседника Forbes в аппарате правительства, во вторник, 15 февраля, по теме оборота криптовалют состоится совещание министра финансов Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Григоренко и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Forbes
Регулятор предлагает запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.
Ведомости
На прошлой неделе правительство утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалюты в России.
Forbes

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