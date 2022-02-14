Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», сообщил, что программа предлагается для семей с детьми, в которых первый, второй или третий ребенок был рожден с 1 января 2022 года, пишет агентство URA.RU, ссылаясь на пресс-службу фракции.