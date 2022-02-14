По словам собеседника Forbes в аппарате правительства, во вторник, 15 февраля, по теме оборота криптовалют состоится совещание министра финансов Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Григоренко и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с фракцией "Слуга народа" о "скандале с партнерами" из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической "войны" с Россией, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник.
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», сообщил, что программа предлагается для семей с детьми, в которых первый, второй или третий ребенок был рожден с 1 января 2022 года, пишет агентство URA.RU, ссылаясь на пресс-службу фракции.