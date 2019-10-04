Экономика
Российская газетаСилуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
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ЦБ обеспокоен ростом цен на жилье
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Российская газета 01 октября в 07:14
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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В Екатеринбурге возле пединститута нашли тело девушки
В Екатеринбурге в одном из дворов на детской площедке возле Уральского государственного педагогического университета обнаружено тело молодой девушки.
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Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
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