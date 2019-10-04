Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
Читать в источнике
Комментировать92

Подробнее о событии

Силуанов предложил ограничить число профессий для самозанятых

РБК06:01

Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

Ведомости05:53

Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

РИА Новости05:22

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Российская газета05:33

Минфин предложил составить список профессий для самозанятых

ТАСС05:32

В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

RT на русском05:30

Силуанов предложил составить список профессий для самозанятых

Известия05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Политика

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Политика

Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru 05:41
Единоборства

Емельяненко и Кокляев подрались в баре Москвы

В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.
Discover24 вчера в 03:05
Политика

Силовики предотвратили теракты в четырех городах России

Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Lenta.ru 06:53
Происшествия

При аварийной посадке Ан-12 на Украине есть погибшие

Транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку, пытаясь приземлиться в аэропорту города Львова на Украине.
RT на русском 02:33
Политика

Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности

Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении.
Lenta.ru вчера в 13:08
Экономика

Доклад ВШЭ: доходы среднего класса в России падают пятый год подряд

Средний класс в России насчитывает 38,2% населения, следует из доклада «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика».
BFM.ru 06:41
Общество

Космонавты рассказали, почему редко видят сны на орбите

Экипажи Международной космической станции настолько много работают и устают, что практически не видят сны, рассказали в пятницу российские космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов.
РИА Новости 05:56
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны

Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Происшествия

Первый в РФ штраф за курение на балконе получит житель Ставрополья

В городе Изобильном Ставропольского края мужчине грозит штраф за курение на балконе, которое привело к пожару.
Российская газета 05:25
Футбол

Футболисты Могилевец и Игнатьев вызваны в сборную России

Вести.Ru 07:42
Культура

На должность худрука театра «Ленком» утвержден Марк Варшавер

Актуальные Новости 04:04
Политика

Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Здоровье

Смертельную болезнь сына британка определила по фото

Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb вчера в 08:07
Общество

Магазин Team Putin откроют вместо бутика Christian Louboutin в Москве

Ведомости 02:38
Политика

Кремль прокомментировал заявление Киева о масштабном обмене

В Кремле в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко сообщили, что были бы рады обмену заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 05:22
Политика

Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать

Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Здоровье

Ученые назвали вызывающие диабет профессии

Люди некоторых профессий в три раза чаще рискуют заболеть диабетом второго типа.
Вечерняя Москва вчера в 15:30
Политика

Лукашенко напомнил Зеленскому о серьезных проблемах

Лукашенко на встрече с Зеленским прокомментировал одно из высказываний украинского президента.
ТВ Центр 05:09
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Сын Боярского обвинил спецсвязь в неправильной парковке

Депутат Госдумы Сергей Боярский призвал журналистов написать о неправильной парковке автомобиля спецсвязи.
Gazeta.SPb 07:21
Политика

Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия вчера в 19:08
Происшествия

Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Газета.Ru 02 октября в 12:02
Политика

Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу

«Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», - говорится на его официальной странице в Twitter.
ТК Звезда 04:58
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Происшествия

В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку

Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
Интерфакс 04:06
Волейбол

На Кубке мира российские волейболисты проиграли Австралии

Напомним: российские волейболисты потерпели первое поражение на турнире после двух побед: над канадцами и Ираном.
МонаВиста 05:52
Игры

NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России

Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru вчера в 23:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное