Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
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В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.
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Силовики предотвратили теракты в четырех городах России
Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
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При аварийной посадке Ан-12 на Украине есть погибшие
Транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку, пытаясь приземлиться в аэропорту города Львова на Украине.
RT на русском 02:33
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении.
Lenta.ru вчера в 13:08
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Доклад ВШЭ: доходы среднего класса в России падают пятый год подряд
Средний класс в России насчитывает 38,2% населения, следует из доклада «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика».
BFM.ru 06:41
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Космонавты рассказали, почему редко видят сны на орбите
Экипажи Международной космической станции настолько много работают и устают, что практически не видят сны, рассказали в пятницу российские космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов.
РИА Новости 05:56
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
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Происшествия
Первый в РФ штраф за курение на балконе получит житель Ставрополья
В городе Изобильном Ставропольского края мужчине грозит штраф за курение на балконе, которое привело к пожару.
Российская газета 05:25
Культура
На должность худрука театра «Ленком» утвержден Марк Варшавер
Актуальные Новости 04:04
Политика
Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Здоровье
Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb вчера в 08:07
Политика
Кремль прокомментировал заявление Киева о масштабном обмене
В Кремле в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко сообщили, что были бы рады обмену заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 05:22
Политика
Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Здоровье
Ученые назвали вызывающие диабет профессии
Люди некоторых профессий в три раза чаще рискуют заболеть диабетом второго типа.
Вечерняя Москва вчера в 15:30
Политика
Лукашенко напомнил Зеленскому о серьезных проблемах
Лукашенко на встрече с Зеленским прокомментировал одно из высказываний украинского президента.
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РИА Новости вчера в 18:42
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Сын Боярского обвинил спецсвязь в неправильной парковке
Депутат Госдумы Сергей Боярский призвал журналистов написать о неправильной парковке автомобиля спецсвязи.
Gazeta.SPb 07:21
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия вчера в 19:08
Происшествия
Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Газета.Ru 02 октября в 12:02
Политика
Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу
«Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», - говорится на его официальной странице в Twitter.
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У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
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Происшествия
В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку
Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
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Волейбол
На Кубке мира российские волейболисты проиграли Австралии
Напомним: российские волейболисты потерпели первое поражение на турнире после двух побед: над канадцами и Ираном.
МонаВиста 05:52
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru вчера в 23:28