Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
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Эндрю Туатахи сообщил западному изданию, что обновлённый кроссовер Hyundai Tucson получит очень стильную внешность, которая сможет привлечь к нему новых покупателей.
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«Нью-Джерси Дэвилз» играет с «Виннипег Джетс»
Идёт первый период, счёт равный — 0:0. Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов играет в первой паре гостей, а Никита Гусев из «Нью-Джерси» вышел в третьем звене с Джеком Хьюзом.
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«Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы»
История с возбужденным уровнем ядра углерода считается примером успешного применения антропного принципа: исходя из факта нашего существования удалось предсказать реальные свойства физических объектов.
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Комета, C/2019 Q4 (Borisov), обнаруженная крымским астрономом-любителем Геннадием Борисовым, продолжает притягивать к себе пристальное внимание его коллег, которые уже успели сделать ряд интересных наблюдений.
Машины и Механизмы 02 октября в 04:26
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Скворцова назвала сроки перехода на новую систему зарплат врачей
Переход на новую отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" начнут создавать в следующем году, а их первые запуски произойдут в 2023 году.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 06:09
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В черепах людей нашли золотое сечение
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
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25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
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Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
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Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
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Хельвег: у Головина прекрасное будущее
Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».
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Девелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока
Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.
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