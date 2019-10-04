Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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«Опора России» выступила против ограничений списка профессий для самозанятых
Известия04 октября в 12:21
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Турция усилила войска на границе с Сирией
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ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости вчера в 18:53
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На юге Таиланда пять слонов погибли в водопаде, спасая слоненка
На юге Таиланда в национальном парке Хао Яй погибли пять слонов, которые пытались спасти слоненка, попавшего в водопад.
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Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою
В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
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Футбол
Уле Гуннар Сульшер не жалеет о продаже форварда Лукаку в «Интер»
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не жалеет о продаже бельгийского форварда Ромелу Лукаку в миланскую команду «Интер» летом нынешнего года, несмотря на нехватку в «МЮ» нападающих.
REGNUM 00:49
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.
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Здоровье
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Ученые и врачи рассказали о полезных свойствах винограда. Об этом 5 октября сообщил портал «МедикФорум».
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Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
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Специалисты предложили использовать микробов для колонизации Марса
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Политика
Задержанную в Иране российскую журналистку освободят
Lenta.ru 04 октября в 10:11
Футбол
«Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Красная весна вчера в 15:51
Общество
О влиянии сокращения зимы на биоритмы рассказал Онищенко
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о влиянии уменьшения зимнего периода в России на биоритмы человека.
Газета.Ru вчера в 14:50
Армия и оружие
National Interest перечислил опасные российские бомбардировщики
Американское издание National Interest определило четыре самых опасных российских бомбардировщика в истории.
Газета.Ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор 04 октября в 08:11
Происшествия
В Сбербанке выявили причастного к утечке данных сотрудника
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке.
REGNUM вчера в 13:09
Армия и оружие
ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793
ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 17:48
Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
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Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Волейбол
Сборная России обыграла Египет на Кубке мира по волейболу
Российские волейболисты обыграли сборную Египта в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.
Известия 01:06
Происшествия
В ДТП в Якутии пострадали шесть человек
Микроавтобус перевернулся на автодороге "Лена" в Якутии. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, среди которых были граждане КНР.
ТАСС вчера в 23:44
Общество
Москвичей 6 октября ожидает дождь со снегом
Известия вчера в 23:53
Политика
Порошенко устроил перепалку на шоу из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Российская певица Алла Пугачева была замечена вместе с младшими детьми Лизой и Гарри в планетарии Москвы.
Народные новости вчера в 08:53
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера в титульном бою на UFC 243
В главном поединке турнира UFC 243, который проходил в австралийском Мельбурне, Исраэль Адесанья победил Роберта Уиттакера и стал новым обладателем пояса в среднем весе.
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Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02
Гаджеты
Цены на всю линейку Google Pixel 4 были слиты в сеть
Начало продаж новых флагманов компании Google еще не началось, а в сети уже появились данные о цене устройств.
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Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru вчера в 11:49