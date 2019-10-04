Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

Ведомости04 октября в 05:53

«Опора России» выступила против ограничений списка профессий для самозанятых

Известия04 октября в 12:21

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Коммерсантъ04 октября в 06:41

Силуанов предложил ограничить число профессий для самозанятых

РБК04 октября в 06:01

«Опора России» выступила против сокращения списка профессий для самозанятых

РИА Новости04 октября в 14:45

Минфин предложил составить список профессий для самозанятых

ТАСС04 октября в 05:32

В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

RT на русском04 октября в 05:30
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