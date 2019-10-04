Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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«Опора России» выступила против ограничений списка профессий для самозанятых
Известия04 октября в 12:21
«Опора России» выступила против сокращения списка профессий для самозанятых
РИА Новости04 октября в 14:45
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В Подмосковье четверо детей и взрослый погибли при пожаре
Четверо детей и один взрослый погибли при пожаре в Волоколамском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Головкин был простужен перед боем с Деревянченко
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Иркутская таможня возбудила дело по факту контрабанды леса
Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.
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Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
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В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
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Очередная партия российского стрелкового оружия поступила в ЦАР
Напомним, в начале 2018 года первая партия оружия была доставлена в ЦАР.
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Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
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Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге
Путин покинет тайгу с маленьким сувениром — шишкой сибирского кедра. Краткий отдых на природе Путин осуществил накануне своего дня рождения.
REGNUM вчера в 18:38
Гаджеты
Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений
Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.
Игромания.ру 04 октября в 06:46
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«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы
Матч ТВ вчера в 11:01
Здоровье
Препарат от язвы желудка отозван с рынка из-за вредных примесей
Росздравнадзор принял решение об изъятии из обращения препарата от язвы желудка "Зантак": в составе лекарства обнаружено опасное вещество, обладающее канцерогенным эффектом, сообщает "Российская газета".
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Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
Музыка
Сеульский филармонический оркестр совершит гастрольный тур по России
Известно, что Сеульский филармонический оркестр совершает гастрольный тур по России спустя девять лет после участия в музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».
REGNUM 04 октября в 02:42
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Sibnet Новости вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 23:34
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии, об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
РИА Новости вчера в 23:33
Общество
В Стокгольме стартует Нобелевская неделя
Вести.Ru вчера в 17:48
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
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Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
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Энергетика
Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
Центр энергетической экспертизы напоминает, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин говорил, что падение цен на нефть ниже $60 за баррель не должно вызывать беспокойство в России.
Центр энергетической экспертизы 04 октября в 02:11
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Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
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РИА Новости вчера в 02:20
Политика
Володин назвал провокацией допрос депутата Юмашевой в США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США в очередной раз нарушили свои международные обязательства, устроив допрос члена думского комитета по международным делам Инги Юмашевой (депутат Госдумы от «Единой России»).
Коммерсантъ вчера в 03:05
Политика
Около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в Киеве
REGNUM вчера в 11:40
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
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В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов
ФАН 05 октября в 11:02
Общество
В России снова начнут производить кальвадос
Винзавод «Прасковейское» в Ставропольском крае начнет производство кальвадоса, сообщила начальник производственной лаборатории винзавода Наталья Алимова.
Коммерсантъ 00:59