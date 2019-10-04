Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.

Общество Определены самые продаваемые интернет-товары в России В России чаще всего за 2019 год покупали в интернете бытовую технику и электронику (смартфоны, планшеты).

Происшествия В Подмосковье четверо детей и взрослый погибли при пожаре Четверо детей и один взрослый погибли при пожаре в Волоколамском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Здоровье Истинную причину атеросклероза раскрыл немецкий врач Пусковым механизмом атеросклероза на самом деле является нарушение кровоснабжения внешней стенки артерий, развивающееся из-за воспалительных процессов.

Единоборства Головкин был простужен перед боем с Деревянченко Геннадий Головкин был простужен перед боем за титул IBF в лёгком весе с украинцем Сергеем Деревянченко.

Происшествия Иркутская таможня возбудила дело по факту контрабанды леса Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.

Культура Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.

Политика AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза» В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.

Армия и оружие Очередная партия российского стрелкового оружия поступила в ЦАР Напомним, в начале 2018 года первая партия оружия была доставлена в ЦАР.

Экономика Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.

Политика Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге Путин покинет тайгу с маленьким сувениром — шишкой сибирского кедра. Краткий отдых на природе Путин осуществил накануне своего дня рождения.

Гаджеты Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.

Здоровье Препарат от язвы желудка отозван с рынка из-за вредных примесей Росздравнадзор принял решение об изъятии из обращения препарата от язвы желудка "Зантак": в составе лекарства обнаружено опасное вещество, обладающее канцерогенным эффектом, сообщает "Российская газета".

Фигурное катание Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате 15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.

Музыка Сеульский филармонический оркестр совершит гастрольный тур по России Известно, что Сеульский филармонический оркестр совершает гастрольный тур по России спустя девять лет после участия в музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».

Политика Лукашенко признался в порке сына Президент Белоруссии Александр Лукашенко наказывал сына в детстве, в том числе порол ремнем, об этом он рассказал журналистам во время посещения военного полигона, текст опубликован на сайте главы государства.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Армия и оружие США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии, об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Энергетика Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель Центр энергетической экспертизы напоминает, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин говорил, что падение цен на нефть ниже $60 за баррель не должно вызывать беспокойство в России.

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.

Политика Володин назвал провокацией допрос депутата Юмашевой в США Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США в очередной раз нарушили свои международные обязательства, устроив допрос члена думского комитета по международным делам Инги Юмашевой (депутат Госдумы от «Единой России»).

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.