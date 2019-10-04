Экономика
Российская газетаСилуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
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Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Шоу-бизнес
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Политика
В Иране задержали российскую журналистку
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
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Зеленский и Лукашенко подняли бокалы и рассмешили зал
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко насмешили публику своими действиями во время проходящего в Житомире II Форума регионов двух стран.
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
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СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
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Фото со съемок второй части «Аватара» появилось в Сети
Фотографию со съемок второй части фильма "Аватар" выложили в интернете. На снимке изображен находящийся по колено в воде режиссер с камерой.
Гаджеты
Раскрыт дизайн следующего поколения наушников Apple AirPods
Сообщается, что новое поколение вакуумных беспроводных наушников с технологией шумоподавления могут представить уже в октябре этого года.
Музыка
Макаревич оценил «Вечерний М» Гребенщикова
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Хоккеист на балете: Артём Дзюба посетил Михайловский театр
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Политика
Белый дом потребует провести голосование по вопросу импичмента
Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен направить спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу об импичменте.
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Авто
Новую Skoda Octavia сфотографировали без камуфляжа
Компания Skoda официально представит новое, четвертое поколение своей самой продаваемой модели Octavia 11 ноября в Праге.
Политика
Медведев указал на обкатку принципов переворотов в Латинской Америке
В государствах латиноамериканского региона обкатываются принципы нелегитимных переворотов и смены правительств.
Экономика
Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов
Матвиенко отметила необходимость выяснить, с чем связаны подобные результаты, и предложила передать деньги региональным правительствам.
Происшествия
Врачи удалили россиянке из носа вишневую косточку 70-летней давности
Обратившаяся к лор-врачам пациентка не жаловалась, лишь рассказала, что в течение всей жизни у нее были постоянные слизисто-гнойные выделения из носа — на них пенсионерка не обращала особого внимания, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Политика
Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США
Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
Политика
Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»
Об объединении нескольких СМИ, которые связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным и «фабрикой медиа», в медиагруппу «Патриот» стало известно в пятницу, 4 октября.
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.