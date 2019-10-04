Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru вчера в 09:52
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Армия и оружие
ВМС США испытали противокорабельную ракету
В ходе учений в прибрежных водах острова Гуам военно-морские силы США провели успешное испытание противокорабельной ракеты NSM.
Expert.ru 14:05
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России вчера в 07:42
Авто
Представлен Renault Logan с газовым двигателем
Демонстрационный Logan CNG с газобаллонной установкой конвертирован из серийной машины в комплектации Life с двигателем 1.6 и «механикой».
Авторевю 02 октября в 14:15
Экономика
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК вчера в 03:00
Кино
В Калифорнии показ «Джокера» прервали из-за угроз
В американском городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния, один из кинотеатров, в котором предполагалось показывать фильм "Джокер" были закрыт, так как полицейское управление получило некую информацию "угрожающего содержания".
Kinonews.ru 16:26
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Time узнал о готовности Трампа предложить КНДР сделку по санкциям
Президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР снятие некоторых санкций ООН на три года в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбёне, сообщает журнал Time.
Интерфакс 18:23
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Футбол
«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа
Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.
Спорт-Экспресс 08:16
Общество
Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму
РЕН ТВ вчера в 15:47
Политика
Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России
Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Московский Комсомолец 11:04
Космос
Впервые получен детальный снимок зарождающейся двойной звезды
Ин-спейс.ру 07:04
Технологии
В России за год вдвое выросло число пострадавших от программ слежения
«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019-м этот показатель составил почти 10 тысяч», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс».
БИЗНЕС Online 09:36
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Политика
Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС 16:36
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Экономика
Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке
Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
Евразия Daily 04:01
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.
Газета.Ru 17:54
Армия и оружие
В США рассказали о равных возможностях С-400 и Patriot
Экс-заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, приглашённый сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи усомнился в способности российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» отразить атаку на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которую ранее провалили американские системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot.
News.ru вчера в 19:36
Спорт
Вторые зимние «Дети Азии» в 2021 году будут на Сахалине
Правительство России согласовало проведение в 2021 году вторых детских международных спортивных игр "Дети Азии" на территории Сахалинской области.
Сахалин.Инфо 19:40