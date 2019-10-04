Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
Читать в источнике
Оценить404
Подробнее о событии
Показать все источники
«Опора России» выступила против ограничений списка профессий для самозанятых
Известия04 октября в 12:21
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Происшествия
В здании МИД России произошел пожар
Газета.Ru вчера в 15:41
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Кино
Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками
Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Единоборства
Али Ахмедов нокаутировал Эндрю Гонсалеса
Allboxing.ru вчера в 21:07
Происшествия
Двух россиян посадили на шесть с половиной лет за пикет
Lenta.ru 04 октября в 09:39
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04 октября в 10:34
Армия и оружие
National Interest перечислил опасные российские бомбардировщики
Американское издание National Interest определило четыре самых опасных российских бомбардировщика в истории.
Газета.Ru вчера в 20:29
Хоккей
В ФХР сообщили о смерти хоккеиста Мнацяна
Ранее в «Авангарде» объяснили, почему сообщили о смерти хоккеиста Мнацяна.
RT на русском 02:05
Космос
Две женщины-астронавта США выйдут в открытый космос 21 октября
RT на русском 04 октября в 19:29
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru вчера в 21:06
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке
Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.
ТК Звезда 04 октября в 19:44
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Политика
Трамп сомневался в версии Терезы Мэй по «делу Скрипалей»
Сергей Скрипаль был осуждён в России. Его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. 4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию отравили.
ГЛАС.RU вчера в 16:42
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix Alpha продают за $140 000
MobiDevices 04 октября в 04:42
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Футбол
«Монако» проиграл «Монпелье», Головин заработал удаление
«Монако» потерпел поражение от «Монпелье» в выездной игре 9-го тура чемпионата Франции. Счет во встрече открыл Флоран Молле на 31-й минуте.
Матч ТВ вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания 04 октября в 12:30
Происшествия
В Таиланде пять слонов погибли, пытаясь вытащить из водопада слоненка
В национальном парке Хао Яй на юге Таиланда пять слонов погибли, пытаясь спасти слоненка, попавшего в водопад, об этом сообщает местный ресурс Matichon Online.
РИА Новости 00:02
Политика
Стало известно о новых фактах давления Вашингтона на Зеленского
Собеседники издания не знают, призывал ли Перри возобновить расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, однако, по их данным, он играл активную роль в составлении рекомендаций Вашингтона касательно кадровых решений в новом украинском правительстве.
Lenta.ru вчера в 13:26
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Гаджеты
В Samsung снизили цены на смартфоны Galaxy S10
Южнокорейская IT-корпорация снизила цены на Galaxy S10 на 300 долларов.
OAnews вчера в 18:00
Политика
Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
Политика
Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".
РИА Новости вчера в 22:44
Путешествия
Турок поразили русские слова из 34 букв
Газета указала, что многие изучающие русский язык турки и так сталкиваются со сложностями, однако есть действительно трудные задачи — например, произнесение слов из 24 или 32 букв.
Известия вчера в 16:12
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход в четырех регионах России и предлагает распространить этот опыт на все субъекты РФ с 2020 года.
Российская газета 04 октября в 04:55