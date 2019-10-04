Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
Читать в источнике
Оценить219
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Политика
Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят
Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Фигурное катание
Медведева победила на Shanghai Trophy
Политика
Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил Лукашенко
Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Игры
Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК
Политика
На Западе сочли Зеленского «бесхребетным руководителем» после разговора с Трампом
Кауфманн указала, что самым досадным моментом в июльском разговоре Трампа и Зеленского стало не то, что американский лидер пытается вмешаться в систему юстиции другой страны в личных целях, а то, каким «бесхребетным и неподготовленным руководителем» выставил себя украинский президент, передает «ИноСМИ».
Политика
Эксперт оценил слова депутата Рады об особом статусе Донбасса
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал RT слова главы внешнеполитического комитета Верховной рады Богдана Яременко, который заявил, что позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией.
Космос
NASA опубликовало аудио со звуками Марса
Национальное аэрокосмическое агентство США NASA разместило аудиозапись, которая содержит звуки, записанные на Марсе.
Происшествия
В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника
В ролике педагог кричит на мальчика, потом прижимает его к стене и заявляет, что если он еще раз потеряет тетрадь, то она «спустит с него шкуру, засунет в рот и вытащит через задницу».
Гаджеты
Смартфоны Huawei, Samsung и Xiaomi легко взломать, заявили в Google
Уязвимость может дать мошенникам доступ к смартфонам компаний Pixel, Huawei, Oppo, Moto, Samsung, Oreo LG и Xiaomi, говорится в блоге Google Project Zero.
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Наука
В России добыли уникальный алмаз-матрешку
Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Шоу-бизнес
Нюша попросила Крида не упоминать ее имя в интервью
Певица Нюша во время YouTube-шоу Марии Мельниковой попросила своего бывшего возлюбленного, музыканта Егора Крида, не упоминать ее имя в интервью с журналистами.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Технологии
Российские истребители испытали цифровой камуфляж нового поколения
Стало известно, что в России продолжаются испытания истребителей последнего поколения Су-57.
Общество
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Авто
Опубликованы фото новой Skoda Octavia без камуфляжа
В интернете появились фотографии новой Skoda Octavia без камуфляжа в кузове лифтбек.
Политика
Все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык
С сентября 2020 года русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык обучения.
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Политика
Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер стал первым американским чиновником, представшим перед комиссией конгресса по возможному импичменту Дональда Трампа.