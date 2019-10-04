Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Общество
Елена Малышева предложила увеличить пенсионный возраст
Телеканал 360° вчера в 04:21
Армия и оружие
Опустошитель, от которого нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек" стали предметом анализа журнала The National Interest.
Российская газета 04:25
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выйдет на госиспытания в среду
Напомним, на заводские ходовые испытания подлодка выходила в августе.
Телеканал Санкт-Петербург 02 октября в 06:07
Футбол
Сборная Испании назвала состав на матчи с Норвегией и Швецией
Наставник сборной Испании Роберт Морено объявил список футболистов, вызванных в национальную команду на матчи квалификации ЧЕ-2020 с Норвегией и Швецией.
Евро-футбол.ру 06:05
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru вчера в 16:19
Наука
Уникальный «алмаз-матрешку» нашли в Якутии
REGNUM 08:46
Происшествия
Суд вынес приговор по делу «ростовских мальчишек»
Блокнот Ростов-на-Дону 08:43
Политика
Европейская делегация не нашла признаков притеснения крымских татар
РИА Новости Крым вчера в 09:36
Политика
Новак ожидает европейских тарифов на транзит газа через Украину
Минэнерго России ожидает, что стоимость транзита газа через Украину после 2019 года будет на уровне тарифов, действующих в ЕС, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
Rambler News Service 08:37
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Футбол
«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа
Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.
Спорт-Экспресс 08:16
Происшествия
Сын топ-менеджера МТС арестован на 10 суток
Вести.Ru вчера в 12:38
Общество
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40
Политика
Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 21:19
Культура
Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
Телепрограмма вчера в 01:10
Фигурное катание
Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy в Китае
ProstoProSport 09:21
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Газета.Ru 04:13
Авто
Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем
Система представляет собой последовательную гибридную установку, в которой бензиновый двигатель работает совместно с четырьмя электромоторами, расположенными по два на передней и задней оси.
32CARS.ru вчера в 04:53
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предложила перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в 2020 году из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Слово и Дело вчера в 20:05
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru вчера в 23:28
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru 02 октября в 17:57
Происшествия
В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника
В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь.
Новый День 08:27
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Происшествия
На трассе «Таврида» два человека погибли в ДТП с тремя машинами
Дорожная авария с участием трех машин на трассе "Таврида" унесла жизни двух человек, ещё трое пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
РИА Новости 03:34