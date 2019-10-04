Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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Футбол
Акинфеев хочет видеть ростовский СКА в премьер-лиге
Надеемся, что скоро увидим вас в премьер-лиге. Удачи вам, ребята, — сказал Акинфеев в видеообращении, опубликованном в Twitter клуба СКА.
Матч ТВ 10:46
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor вчера в 07:38
Политика
Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят
Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Газета.Ru 10:19
Здоровье
В Думу внесли законопроект об отказе в соцобслуживании на дому
Социальным работникам предложили разрешить отказывать в соцуслугах на дому людям с опасными формами заболеваний: туберкулёзом, инфекциями, психическими расстройствами.
News.ru 04:27
Политика
Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Политика
Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией.
Вести.Ru 11:07
Происшествия
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Российская газета вчера в 13:42
Политика
Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.
РИА Новости 05:49
Шоу-бизнес
Иглесиас показал подросшего сына от Курниковой
Поклонники умилились постом певца Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Энрике Иглесиаса появилась трогательная семейная фотография.
WomanHit.ru 07:59
Футбол
«Реал»: «Куртуа никогда не диагностировали панические атаки»
Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявление о текущем состоянии голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который был заменен в перерыве матча с "Брюгге" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
ProstoProSport 07:58
Хоккей
Салават Юлаев — Северсталь 2:1 (3-й период)
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» сыграет с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
Горобзор.ру 02:00
Политика
Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии
Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Москва 24 вчера в 14:09
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Общество
СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты
Московский Комсомолец 08:57
Здоровье
В детские поликлиники Дагестана поступила новая медицинская техника
Дагестанская правда 04:12
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Фигурное катание
Медведева победила на Shanghai Trophy
RT на русском 09:23
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 02 октября в 14:12
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
Глава Белоруссии отметил, что Минск готов увеличивать объемы поставок нефтепродуктов на Украину.
Взгляд.ру 08:09
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Авто
Начались продажи новой версии Chery Tiggo 4
Как сообщает пресс-служба компании, в России представили новую версию кроссовера Chery Tiggo 4, которая получила название Cosmo.
Тарантас Ньюс вчера в 09:53
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor вчера в 15:32