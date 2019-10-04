Экономика
RT на русскомВ Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.
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Политика
Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил с главами МИД стран Персидского залива инициативу заключить с ними договор о ненападении, сообщает израильский телеканал Arutz 12.
РИА Новости вчера в 21:00
Футбол
Сергей Кузнецов: «Мои замены не пошли на пользу „Спартаку“»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что его замены не пошли на пользу команде.
Спорт-Экспресс 14:19
Политика
Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны
Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.
Взгляд.ру 15:58
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera вчера в 07:11
Футбол
Карпин: «Вообще не смотрю на „Спартак“, мне комфортно в „Ростове“»
Вообще не смотрю на «Спартак», – заявил Карпин.
Бомбардир.ру 16:32
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Игры
Игра Call of Duty теперь доступна для Android и iOS
Компания Activision разработала игру Call of Duty: Mobile для Android и iOS.
Тольятти-Новости 04 октября в 22:02
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Наука
В России начнут по-новому диагностировать генетические болезни
Предполагается, что разработка позволит контролировать качество диагностики генетических заболеваний — более точно определять, есть ли у пациента мутация.
Lenta.ru 04 октября в 06:20
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск вчера в 09:09
Политика
В Киеве митингуют против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против подписания "формулы Штайнмайера", определяющей порядок выборов в Донбассе.
Газета.Ru 09:06
Футбол
«Шахтер» не проигрывает в УПЛ 39 игр подряд
Киевляне сегодня разгромили «Колос» 4:0. С учетом прошлого чемпионата «Шахтер» побеждает 12 игр подряд и не проигрывает 39 игр.
Спорт-Экспресс 14:17
Здоровье
Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек
Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
Ореанда-Новости 04 октября в 13:23
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика
Курт Волкер рассказал Конгрессу США, как давил на Украину
Накануне показания Конгрессу США давал экс- спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
Московский Комсомолец 08:36
Шоу-бизнес
Лишившаяся руки Маргарита Грачева выходит замуж
26-летняя Маргарита Грачева, пострадавшая от действий бывшего супруга, скоро выйдет замуж.
Вечерняя Москва 04 октября в 06:54
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Динамо» в Минске
Советский спорт 12:36
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
Политика
Протестующие против интеграции Белоруссии с Россией обвинили Лукашенко в продаже родины
Манифестанты обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он «родину продал».
Росбалт 15:51
Происшествия
Volkswagen занесло в сквер на Васильевском острове
Чёрный Volkswagen на большой скорости въехал в сквер на Васильевском острове, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
МР7.ру 13:42
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57