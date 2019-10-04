Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.
Читать в источнике
Комментировать505

Подробнее о событии

Власти могут ограничить применение специального налогового режима для самозанятых

Ведомости15:32

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Коммерсантъ04 октября в 06:41

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Российская газета04 октября в 05:33

Силуанов предложил составить список профессий для самозанятых

Известия04 октября в 05:43

Силуанов предложил ограничить число профессий для самозанятых

РБК04 октября в 06:01

Минфин предложил составить список профессий для самозанятых

ТАСС04 октября в 05:32

В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

RT на русском04 октября в 05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости 08:35
Политика

Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил с главами МИД стран Персидского залива инициативу заключить с ними договор о ненападении, сообщает израильский телеканал Arutz 12.
РИА Новости вчера в 21:00
Футбол

Сергей Кузнецов: «Мои замены не пошли на пользу „Спартаку“»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что его замены не пошли на пользу команде.
Спорт-Экспресс 14:19
Политика

Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны

Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.
Взгляд.ру 15:58
Происшествия

Полиция Нижегородской области начала проверку после избиения подростка

РБК 14:00
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera вчера в 07:11
Футбол

Карпин: «Вообще не смотрю на „Спартак“, мне комфортно в „Ростове“»

Вообще не смотрю на «Спартак», – заявил Карпин.
Бомбардир.ру 16:32
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Игры

Игра Call of Duty теперь доступна для Android и iOS

Компания Activision разработала игру Call of Duty: Mobile для Android и iOS.
Тольятти-Новости 04 октября в 22:02
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Единоборства

Деревянченко хочет провести реванш с Головкиным

REGNUM 04:40
Наука

В России начнут по-новому диагностировать генетические болезни

Предполагается, что разработка позволит контролировать качество диагностики генетических заболеваний — более точно определять, есть ли у пациента мутация.
Lenta.ru 04 октября в 06:20
Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Российская газета 08:43
Кино

Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск вчера в 09:09
Кино

Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

ФАН 14:17
Политика

В Киеве митингуют против формулы Штайнмайера

В Киеве проходит митинг против подписания "формулы Штайнмайера", определяющей порядок выборов в Донбассе.
Газета.Ru 09:06
Футбол

«Шахтер» не проигрывает в УПЛ 39 игр подряд

Киевляне сегодня разгромили «Колос» 4:0. С учетом прошлого чемпионата «Шахтер» побеждает 12 игр подряд и не проигрывает 39 игр.
Спорт-Экспресс 14:17
Политика

Расторгуев рассказал о попытке дать Путину 100 долларов

Lenta.ru 15:07
Политика

В ФБР не стали комментировать допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой

REGNUM 12:16
Здоровье

Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек

Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
Ореанда-Новости 04 октября в 13:23
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика

Курт Волкер рассказал Конгрессу США, как давил на Украину

Накануне показания Конгрессу США давал экс- спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
Московский Комсомолец 08:36
Шоу-бизнес

Лишившаяся руки Маргарита Грачева выходит замуж

26-летняя Маргарита Грачева, пострадавшая от действий бывшего супруга, скоро выйдет замуж.
Вечерняя Москва 04 октября в 06:54
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове

ТАСС 11:47
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Динамо» в Минске

Советский спорт 12:36
Игры

NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России

Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
Политика

Протестующие против интеграции Белоруссии с Россией обвинили Лукашенко в продаже родины

Манифестанты обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он «родину продал».
Росбалт 15:51
Происшествия

Volkswagen занесло в сквер на Васильевском острове

Чёрный Volkswagen на большой скорости въехал в сквер на Васильевском острове, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
МР7.ру 13:42
Общество

Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов

За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Общество

Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе

Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное