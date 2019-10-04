Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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Митинги против «формулы Штайнмайера» прошли на Украине
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«Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» в восьмом туре АПЛ
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Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
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