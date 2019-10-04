Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Коммерсантъ04 октября в 06:41

Минфин предложил составить список профессий для самозанятых

ТАСС04 октября в 05:32

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Ведомости04 октября в 05:53

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Известия04 октября в 05:43

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Российская газета04 октября в 05:33

Силуанов предложил ограничить число профессий для самозанятых

РБК04 октября в 06:01

В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

RT на русском04 октября в 05:30
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