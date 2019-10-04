Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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Общество
В Риге прошёл митинг в защиту образования на русском языке
В МИД России назвали подобные меры дискриминационными. В Риге состоялся митинг в защиту образования на русском языке.
RT на русском 14:44
Спорт
Илья Иванюк едва не стал чемпионом мира по легкой атлетике
В столице Катара - Дохе - проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Сегодня вечером соревновались прыгуны в высоту.
Новости Брянска вчера в 15:10
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Музыка
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 03 октября в 04:58
Экономика
Исследование: женщины чаще покупают смартфоны в кредит
Женщины чаще мужчин берут кредит на покупку смартфонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».
RT на русском 21:43
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» на шоу
Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 21:50
Политика
Путин призвал телевидение не выставлять Украину в невыгодном свете
Президент России Владимир Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в дурном свете.
Мойка78 03 октября в 15:54
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь вчера в 15:41
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru 19:50
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
RT на русском 03 октября в 06:16
Политика
Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
Ридус 03 октября в 20:49
Шоу-бизнес
Рудковская показала фото со свадьбы Клюкиной
Кстати, по некоторой информации присутствующим запретили снимать на свадьбе и выкладывать фото и видеоматериалы в Сеть, однако на страницах Димы Билана и Яны Рудковской появились видеоролики и фотографии, сделанные на свадьбе.
Uznayvse.ru вчера в 17:04
Политика
Трамп: Я не хотел звонить Зеленскому
Трамп пояснил, что звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики США Рика Перри.
REGNUM 20:41
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 06:07
Музыка
«Полный СССР»: концерт ДДТ на «Газпром-Арене» был внезапно прерван
К началу выступления Юрия Шевчука, как сообщают очевидцы, количество зрителей в зале «Газпром-Арены» чуть ли не удвоилось.
Ридус 19:53
Происшествия
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке сопровождался скандалами
В Новокузнецке состоялся концерт Ольги Бузовой. Поклонники остались довольны выступлением.
Вести Кузбасс 03 октября в 01:17
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Политика
Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
Глава Белоруссии отметил, что Минск готов увеличивать объемы поставок нефтепродуктов на Украину.
Взгляд.ру вчера в 08:09
Авто
Названы популярные автомобили, которые лучше не покупать
Эксперты назвали популярные авто, которые лучше никогда не покупать.
МедиаПоток 07:01
Политика
Зеленский заявил, что для белорусов Украина ближе, чем Россия
Народные новости вчера в 13:29
Футбол
Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»
Metaratings 11:05
Волейбол
Российские волейболисты впервые уступили на Кубке мира
Ротация успеха не принесла - уступили на тай-брейке. Это первое поражение нашей команды в трех стартовых матчах в Японии.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:03
Космос
Во льдах Энцелада найдена органика
Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета 03 октября в 14:36
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели
Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Певица Нюша возмущена упоминанием Егора Крида об их давнем романе
Нюша не понимает, почему Крид продолжает говорить об их давно минувших отношениях.
Территория новостей вчера в 10:00