Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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